Así es la Costa Alta Sueca: Patrimonio Natural y Mundial

Hay destinos que se guardan como secretos, son destinos que precisamente por ser poco conocidos se envuelven en un halo de poco interés y que, cuando llegamos a ellos, nos impactan sobremanera por inesperados; la Costa Alta Sueca es uno de esos destinos y es que, cuando pensamos en visitar los países nórdicos en general y Suecia en particular, pensamos en auroras boreales o en sol de medianoche, en Laponia sueca, Estocolmo, Gotemburgo o Malmö y, si eres un lector de novela negra, en en Ystad o Fjälbacka pero no en la Costa Alta Sueca a pesar de que se trata de un paisaje geológico de gran interés, tan importante que es Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Lo que hace excepcional esta zona de Suecia no solo es su paisaje, que también, sino el hecho de que aquí la tierra se eleva a razón de 8 milímetros al año: esto se debe a un proceso geológico que comenzó durante la última glaciación, momento en que una gran capa de hielo comprimió la corteza terrestre; cuando, por el incremento de las temperaturas, el hielo se deshizo, la tierra sufrió el efecto contrario a aquella compresión y se esta que, desde entonces, se ha elevado entre 285 y 290 metros.

Costa Alta Sueca | Photo credit: Friluftsbyn Höga Kusten/imagebank.sweden.se

Claro que, como viajeros, lo que nos interesa no es tanto el proceso geológico en sí como su resultado que, ciertamente, no puede ser más espectacular: si eres un amante de los paisajes de escándalo y del senderismo la Costa Alta Sueca es un destino perfecto para ti desde la primavera hasta el otoño ¿el mejor momento para visitarla? Eso dependerá del tipo de viajero que seas, es verdad que en verano los días son más largos pero también hay más visitantes en la zona, en las primeras semanas del otoño en cambio hay menos gente y los colores propios de la estación nos regalan una estampa bellísima en los bosques de la zona.

¿Lo que no te puedes perder de la Costa Alta Sueca si te animas a visitarla en otoño?

Lo mejor es que empieces tu visita por el Naturum Höga Kusten, es el centro de visitantes de la Costa Alta y visitarlo antes de lanzarte a recorrer la zona te permitirá entender mejor el excepcional paisaje que vas a ver; también puedes guardarte esta visita como comodín: aunque merece la pena visitar la Costa Alta hasta bien entrado el mes de octubre, es verdad que entonces el clima no es tan estable como en verano y, si un día viene demasiado feo, este centro de visitantes es una gran opción para aprovecharlo sin sufrir las inclemencias del tiempo.

Parque Nacional de Skuleskogen | Pixabay

El Parque Nacional de Skuleskogen es de visita obligada porque en él está comprimida una muestra de toda la Costa Alta Sueca: bosques, montañas, bloques de roca, costa y vistas al mar; son varias la rutas de senderismo que lo recorren y las hay para todos los gustos, algunas cortas y sencillas y otras más largas y duras. Elijas la ruta que elijas no puedes marcharte de este parque sin acercarte a ver Slattdalsskrevan, una gran grieta abierta en la roca (tan grande que tiene 200 metros e largo y 40 de profundidad).

Otro imperdible de la zona es Skuleberget, la montaña más alta de la región; no llega a los 300 metros sobre el nivel del mar pero las vistas panorámicas desde su parte alta son espectaculares, probablemente las mejores de toda la Costa Alta Sueca; además no es necesario ser un escalador ni un senderista en óptimo estado de forma para subir hasta ahí porque, aunque hay alguna ruta exigente para los más aventureros, también hay una ruta más sencilla, apta para prácticamente todos los públicos.

Bönhamn | Imagen de Gotogo, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Si hay un sendero famoso en la costa alta ese es Höga Kustenleden: se trata de un camino de unos 135 kilómetros de largo que transita por bosques, montañas, zonas de costa, pueblos, miradores… en verano se organizan viajes de trekking de varios días para recorrerlo entero pero en realidad no es necesario, es más, en otoño es más recomendable elegir un tramo y disfrutar de una caminata que no vaya más allá de las horas de luz de esos días.

¿Y más allá de la naturaleza? El Puente de la Costa Alta es un emblema arquitectónico de la zona. Bönhamn es uno de los pueblos más populares y Norrfällsviken un antiguo enclave pesquero de lo más fotogénico. Y, por supuesto, la Costa Alta Sueca tiene también sus particularidades gastronómicas, no puedes regresar a casa desde allí sin haber probado (o sin haber intentado probar…) el surströmming, un arenque fermentado de intenso aroma…