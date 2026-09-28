Todos los festivos y puentes que habrá en España en 2027: cómo aprovecharlos para viajar

Aunque todavía queda por cerrarse el calendario laboral oficial de 2027 con todos los festivos autonómicos y locales, ya podemos mirar el calendario para localizar algunas fechas especialmente interesantes para viajar. En España, el calendario laboral contempla hasta 14 fiestas al año, de las cuales dos son de carácter local, mientras que determinadas festividades pueden ser sustituidas por las comunidades autónomas.

El primer gran momento para viajar llegará nada más comenzar 2027. Año Nuevo caerá en viernes 1 de enero, lo que permitirá disfrutar de un fin de semana de tres días sin gastar vacaciones. Además, Reyes será el miércoles 6 de enero, por lo que quienes puedan pedir libres el lunes 4 y el martes 5 podrán enlazar varios días de descanso y convertir el comienzo del año en una buena oportunidad para una escapada.

Semana Santa volverá a ser uno de los periodos más atractivos para viajar. El Viernes Santo será el 26 de marzo, formando un fin de semana largo, al que se podrán sumar otros festivos dependiendo de cada comunidad autónoma. Conviene recordar que algunas fiestas, como Jueves Santo, pueden variar territorialmente, por lo que habrá que consultar el calendario definitivo de cada comunidad antes de reservar.

Calendario laboral 2027 | iStock

Otro de los momentos a tener en cuenta llegará en octubre. La Fiesta Nacional de España, el 12 de octubre, caerá en martes, de modo que pedir libre el lunes 11 permitirá disfrutar de cuatro días consecutivos, del sábado 9 al martes 12, utilizando únicamente un día de vacaciones. Una combinación perfecta para organizar una escapada nacional o incluso un viaje corto por Europa.

Noviembre y diciembre serán los meses estrella para aprovechar los puentes. Todos los Santos, el 1 de noviembre, caerá en lunes, dejando directamente un fin de semana de tres días. Pero diciembre ofrecerá todavía más posibilidades: el Día de la Constitución será el lunes 6 de diciembre y la Inmaculada Concepción el miércoles 8. Con solo pedir libre el martes 7 se podrían encadenar cinco días de descanso, del sábado 4 al miércoles 8 de diciembre, una de las mejores oportunidades del año para viajar.

No todos los festivos de 2027 serán igual de favorables. El 1 de mayo y el 25 de diciembre caerán en sábado, por lo que para quienes trabajan de lunes a viernes no supondrán, en principio, un fin de semana más largo. A ellos se sumarán los festivos autonómicos y los dos festivos locales correspondientes a cada municipio, que podrían abrir nuevas posibilidades para organizar escapadas. Por eso, antes de reservar un viaje será importante comprobar el calendario laboral definitivo de cada comunidad autónoma para 2027.

Calendario Laboral 2027 con todos los festivos nacionales