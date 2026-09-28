El pueblo vasco de 1200 habitantes donde vive Fito Cabrales: con caseríos centenarios y un club de golf

Mungia, a poca distancia de Bilbao, es uno de esos rincones tranquilos de Euskadi elegidos por quienes buscan alejarse del ritmo de la ciudad. Entre ellos, el cantante Fito Cabrales, vocalista de Fito & Fitipaldis, que desde hace años tiene allí una amplia casa de campo.

Con unos 1200 habitantes, el municipio se ubica en un valle templado cerca de la costa, bien comunicado con Bilbao y con el aeropuerto de Loiu.

Un pueblo de barrios con historia

Mungia está formado por un núcleo principal y nueve barrios con personalidad propia. Entre su arquitectura civil destacan el ayuntamiento, con elementos barrocos y góticos y un amplio soportal de arcos de medio punto, y la antigua casa-torre de Torrebillela.

El municipio conserva además numerosos caseríos, algunos construidos entre los siglos XVI y XVIII. El más destacado es el caserío de Landetxo Goikoa, levantado a principios del siglo XVI y considerado el más antiguo de toda Bizkaia.

A esto se suman dos puentes románicos y varios molinos de agua (Olabarri, Erdizubi, Errotatxu y Ugaldeko errota), antiguamente dedicados a la producción de harina. La zona también cuenta con numerosos manantiales y riachuelos subterráneos, afluentes del río Butrón.

Laukariz, el barrio del refugio de Fito

Laukariz pertenece a Mungia y reúne a otros 1200 vecinos repartidos en cinco barrios con patrimonio y tradición propios.

Uno de ellos es Basozabal, donde se encuentra la ermita de San Lorenzo, en el actual barrio de Berreagamendi, junto a una urbanización promovida por la Sociedad Bilbaína.

Allí también se ubica el exclusivo Club de Campo, un recinto privado con múltiples propuestas deportivas: un campo de golf de 27 hoyos, zona de prácticas, putting green, frontón, piscinas interiores y exteriores, gimnasio, sauna y servicio de masaje.

El club dispone además de pistas de tenis y pádel, canchas de baloncesto, balonmano y hockey, campos de fútbol, restaurantes, comercios y salones.

Naturaleza y otros barrios de Laukariz

El barrio invita también a recorrer extensos senderos a pie y a disfrutar de su lago, un atractivo muy valorado por quienes buscan contacto con la naturaleza.

Completan Laukariz otros tres barrios: Elgezabal, junto al río y con terrenos fértiles; Maurola, conocido por sus caseríos tradicionales; y Zabalondo, donde se concentra la actividad industrial gracias a un polígono cercano.