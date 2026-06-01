5 grandes viajes tan poco populares como perfectos para el mes de junio

Junio es el mes que eligen para viajar quienes no quieren privarse de un viaje de verano pero buscan evitar los dos meses de temporada alta: julio y agosto; y es que junio es ideal porque los días ya son largos y cálidos aunque no sean tórridos como lo serán en pleno verano, los clásicos lugares de destino estival no están tan llenos y los precios son un poco más ajustados. Ahora bien, si eres de los que viaja en junio todo eso ya lo sabes, lo que quizá no hayas pensado en es que hay grandes destinos que son perfectos para el mes de junio y que no suelen estar entre los más visitados del mundo en estas semanas ¿de qué lugares hablamos? A Continuación te recomendamos cinco:

Islas Feroe, en el Atlántico Norte

Islas Feroe | Pixabay

Empezamos por unas islas de las que nos suena el nombre, especialmente a quienes siguen el fútbol, pero poco más, son las Islas Feroe y el mes de junio es perfecto para descubrirlas porque entonces los días no tienen casi fin, porque llegan a ellas los famosos frailecillos, sus prados están verdes y el clima suele ser estable (no hay que temer inclemencias de ninguna clase).

Las Islas Feroe son un archipiélago espectacular cuyos paisajes son comparables a los de Islandia pero reciben muchos menos visitantes que este país, lo cual las hace si cabe más interesantes como destino para quienes, además de conocer un lugar espectacular, quieren huir de los lugares más masificados.

Región de los lagos, en Finlandia

Lago Saimaa | Pixabay

Esta zona de Finlandia recibe no pocos visitantes en verano pero en junio todavía no ha llegado a su momento de mayor afluencia; además en este mes las noches son muy luminosas y se puede disfrutar a lo grande tanto de la navegación por los miles de lagos como del senderismo por los bosques infinitos que los rodean en condiciones ideales de temperatura. Además en esta época es posible observar a una especie difícil de localizar en otra época u otros lugares, la foca anillada de Saimaa.

Tierras Altas de Fagaras, en Rumanía

Faragas | Pixabay

Las Tierras Altas de Fagaras, en los Cárpatos, son un destino de escándalo porque estas montañas, casi desconocidas fuera de la Europa del Este, son de una belleza superlativa que deslumbra especialmente en el mes de junio: sorprenden no solo por la belleza del paisaje formado por bosques en los que viven osos, lobos y linces sino también por el encanto de las aldeas sajonas medievales que salpican el paisaje y por las espectaculares carreteras panorámicas que las recorren.

Así como las Islas Feroe son comparables a Islandia, las Tierras Altas de Faragas son, a nivel paisajístico, comparables con las montañas suizas pero mucho menos famosas… y el viaje resulta mucho más barato.

Península de Kii, en Japón

Templo budista de Kongobu-ji, Monte Koya | Imagen de 663highland, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Es verdad que al estar el archipiélago japonés tan lejos de nosotros, cuando lo visitamos solemos quedarnos con los destinos más clásicos (como renunciar a Tokio o a Kioto, a Osaka o a lugares históricos como Hiroshima…) pero lo cierto es que Japón guarda lugares mágicos casi secretos que bien merecen nuestra atención, uno de esos lugares es la península de Kii, mucho menos visitada que Kioto pero muy atractiva por el antiguo camino de peregrinación. Kumano Kodo, por sus bosques de cedros centenarios, por sus templos en plena montaña y sus grandes cascadas.

Terranova, en Canadá

Terranova | Pixabay

La Costa de Terranova, en Canadá, pasa por ser uno de los destinos más infravalorados de Norteamérica, que ya es decir… Además junio es el mes ideal para visitarla porque todavía se pueden ver icebergs desde la costa (los últimos de la temporada), porque las ballenas ya están empezando a llegar, las temperaturas son agradables para pasear a placer y los días largos a rabiar para que tengamos tantas horas de luz como necesitemos para disfrutar de estos espectaculares paisajes.