Descubre Capital Gate de Abu Dhabi, la torre más inclinada del mundo

Es el momento más que perfecto para viajar hasta Abu Dhabi, donde podemos toparnos con un gran número de construcciones verdaderamente sorprendentes y espectaculares. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en Capital Gate. También conocida como Torre Inclinada de Abu Dhabi, se trata de un rascacielos de más de 160 metros de altura. Es una de las edificaciones más altas de la ciudad y tiene la peculiaridad de haber sido diseñada para inclinarse 18º hacia el oeste. Estamos, además, ante el punto focal del centro de la capital.

Capital Gate de Abu Dhabi, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que esta construcción fue diseñada por el estudio de arquitectura RMJM y se completó en 2011. Cuenta con un diagrid especialmente diseñado para absorber y canalizar las fuerzas creadas por el viento y la carga sísmica. Estamos ante uno de los pocos edificios de diagrid en el mundo, entre los que destacan la Hearst Tower en Nueva York, el 30 St Mary Axe de Londres o, incluso, el estadio Nacional de Pekín.

Para conseguir su impresionante inclinación, se llevó a cabo una técnica de ingeniería llamada pre-curvatura, que permite apilar las placas del piso verticalmente hasta el piso 12, y escalonarse, una sobre otra, entre 300 y 1400 milímetros. Así pues, la presión gravitacional causada por esa inclinación se contrarresta a la perfección con la curvatura previa. Para ello, se utilizó un núcleo de hormigón reforzado con acero, con el núcleo construido deliberadamente algo descentrado.

Capital Gate, Abu Dhabi | Pxhere

Capital Gate de Abu Dhabi, a través de sus características

Su estructura descansa sobre una base de hasta 490 pilotes que se han perforado a unos 30 metros bajo tierra. Esto genera una enorme estabilidad contra vientos fuertes, presiones sísmicas y hasta tracción gravitacional. Por si fuera poco, de esos 490 pilotes, 287 tienen un metro de diámetro y de 20 a 30 metros de profundidad, 203 pilotes tienen 60 centímetros de diámetro y 20 metros de profundidad. Todas las pilas se tapan juntas utilizando una base de cemento armado, con una profundidad de casi 2 metros.

Es importante tener en cuenta que Capital Gate de Abu Dhabi cuenta con un récord mundial. Y es que, en junio de 2010, Guinness World Records reconoció a este edificio como “el más inclinado del mundo”. Hay que recordar que Capital Gate se construyó para inclinarse 18º al oeste, que es cuatro veces más que la Torre Inclinada de Suurhusen. Este impresionante reconocimiento se otorgó por un comité de premios designado por Guinness en enero de 2010, cuando se completó el exterior de esta torre.

Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a Abu Dhabi, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta Capital Gate. No solamente te llamará la atención por su espectacularidad, sino especialmente por esa inclinación que no deja indiferente a nadie, ni mucho menos. Es un hecho que, con el paso del tiempo, se ha ganado a pulso ser uno de los grandes atractivos de la ciudad.