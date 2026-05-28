El tobogán de agua más alto de Europa está en este parque acuático de Benidorm: tiene 33 metros de altura

Ahora que ha llegado el calor y el verano ya casi está aquí son muchas las personas que intentar escapar de las altas temperaturas y los parques acuáticos siempre son un buen plan. Recientemente te contábamos que este mes de junio reabre el parque acuático hinchable más grande de España pero... ¿sabes donde está el tobogán acuático más alto de Europa?

Pues hablamos de Aqualandia, el parque acuático de Benidorm, y la atracción se llama Verti-Go, un conjunto de dos imponentes toboganes de caída libre (cápsula) de 33 y 28 metros de altura, donde los más valientes alcanzan velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora en apenas 3 segundos.

El Tobogán Rojo: Es el más extremo, con 33 metros de altura (equivalente a un piso 13) y es considerado uno de los toboganes tipo cápsula más altos del mundo.

Es el más extremo, con 33 metros de altura (equivalente a un piso 13) y es considerado uno de los toboganes tipo cápsula más altos del mundo. El Tobogán Verde: Tiene 28 metros de altura y permite alcanzar velocidades superiores a los 90 kilómetros por hora.

¿Cómo funciona esta atracción? Pues básicamente el visitante entra en una cápsula de cristal y se sitúa de pie sobre una trampilla. Después el socorrista pulsa el botón de inicio y tras una cuenta atrás, la trampilla se abre repentinamente bajo tus pies, provocando una caída totalmente vertical y de pura adrenalina.