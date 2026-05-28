Descubre el Capitolio de Texas, una de las grandes joyas de esta zona de Estados Unidos

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Estados Unidos, concretamente al estado de Texas. Si viajamos hasta Downtown, en Austin, podemos encontrar una de las edificaciones más sorprendentes y singulares de la zona. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, al Capitolio del estado de Texas.

Se trata de la sede del gobierno del estado de Texas y fue construido en 1888 utilizando el estilo neorrenacentista. No podemos dejar de mencionar que, en 1970, este Capitolio fue incorporado al Registro Nacional de Lugares Históricos y es mantenido por el Comité Estatal de Conservación de Texas. Además, fue diseñado por Elijah E. Myers, que también se encargó del diseño del Capitolio de Colorado e, incluso, del Capitolio de Míchigan.

Capitolio de Texas, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que, para hacer efectiva su construcción, se decidió utilizar el estilo renacentista italiano. Además, fue financiado a través de un artículo en la constitución del estado de Texas, que fue aprobado a mediados de febrero de 1876. De esta forma, se logró la autorización de la venta de tierras públicas para hacer efectivo este propósito.

No podemos dejar de mencionar que, para poder construir este Capitolio, se llevó a cabo una de las mayores operaciones de trueque de la historia. Y es que los constructores fueron pagados con más de 12.000 kilómetros cuadrados de tierras públicas en la región del Panhandle de Texas. Una zona que, con posterioridad, se convirtió en la mayor hacienda ganadera del mundo. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, al XIT Rancho.

Interior de la cúpula del Capitolio de Texas | Imagen de Sankenbruck, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Por lo tanto, entre el valor de la tierra y los gastos de bolsillo, este proyecto tuvo un costo aproximado de casi 4 millones de dólares. Este Capitolio del estado de Texas fue construido, en gran parte, por los condenados o los trabajadores inmigrantes, hasta mil a la vez. Es importante tener en cuenta que, con el paso del tiempo, el edificio ha tenido que ser restaurado en numerosas ocasiones. De hecho, no fue hasta 1955 cuando se instaló el aire acondicionado central. Eso sí, en 1997, terminaron las reformas más recientes.

Lo que es un hecho es que, poco a poco y con el paso del tiempo, el Capitolio de Texas se ha convertido, indudablemente, en uno de los grandes atractivos históricos, culturales y arquitectónicos del estado. Es evidente que cada vez son más las personas que no dudan en poner rumbo a Downtown, en el corazón de Austin, para dejarse llevar por la belleza de esta construcción que, desde luego, no deja indiferente a nadie. Si viajas a esta zona de Texas, ¡no dejes pasar la oportunidad de ver, en primera persona, su imponente Capitolio! Estamos completamente convencidos de que te sorprenderá.