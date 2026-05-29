La biblioteca secreta de Nueva York que parece sacada de una película: es una de las más bonitas del mundo

Nueva York está llena de lugares icónicos, pero pocos sorprenden tanto como la Morgan Library & Museum, una de las bibliotecas más espectaculares y desconocidas de Manhattan. Techos decorados, estanterías infinitas y salas históricas convierten este rincón en una parada imprescindible para amantes de los libros, la arquitectura y los planes culturales diferentes.

La Morgan Library & Museum de Nueva York nació como la biblioteca privada del magnate y banquero J.P. Morgan, uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos a finales del siglo XIX. El edificio fue construido entre 1902 y 1906 por el prestigioso arquitecto Charles Follen McKim, de la firma McKim, Mead & White, con un estilo inspirado en los palacios renacentistas italianos. Tras la muerte de Morgan, su hijo decidió abrirla al público en 1924 y convertirla en una institución cultural.

La biblioteca impresiona tanto por su arquitectura como por la colección que alberga. Sus salas están decoradas con techos pintados a mano, mármoles europeos, estanterías de varias alturas y una atmósfera que recuerda más a un palacio que a una biblioteca convencional. Uno de sus espacios más famosos es la biblioteca principal, con enormes librerías de nogal y balcones ornamentados que se han convertido en uno de los rincones más fotografiados de Manhattan.

J.P. Morgan era un coleccionista empedernido y llegó a reunir miles de piezas únicas procedentes de todo el mundo. Entre los tesoros más valiosos de la Morgan Library hay tres Biblias de Gutenberg originales, manuscritos medievales iluminados, primeras ediciones literarias y documentos históricos de enorme valor. También conserva manuscritos y partituras originales de autores y músicos como Charles Dickens, Mozart, Beethoven, Bob Dylan o Balzac.

Una de las figuras clave en la historia de la biblioteca fue Belle da Costa Greene, la bibliotecaria personal de Morgan y posteriormente primera directora del museo. Fue ella quien ayudó a construir gran parte de la colección y convirtió la institución en una referencia mundial de manuscritos y libros raros. Su historia también es una de las más curiosas del lugar: Greene ocultó durante años sus orígenes afroamericanos haciéndose pasar por portuguesa para poder desarrollar su carrera en la élite cultural de la época.

La Morgan Library guarda además objetos sorprendentes encontrados o adquiridos a lo largo de décadas, desde antiguos sellos y tablillas egipcias hasta dibujos de Rembrandt, mapas históricos, porcelanas chinas y cartas manuscritas de personajes históricos. Su catálogo supera actualmente las 350.000 piezas y sigue ampliándose con nuevas adquisiciones y exposiciones temporales.

Con el paso de los años, la biblioteca se transformó en museo y centro cultural, incorporando nuevas ampliaciones diseñadas por arquitectos como Renzo Piano. Aun así, conserva intacta la esencia de la época dorada de Nueva York y se ha convertido en uno de los tesoros culturales más desconocidos (y espectaculares) de Manhattan.

Cómo visitar The Morgan Library

La biblioteca está abierta de martes a domingo en el siguiente horario:

De martes a jueves: de 10:30 a 17:00 horas

Viernes: de 10:30 a 20:00 horas

Sábados y domingos: de 10:30 a 17:00 horas

El precio de las entradas es de 25 dólares para adultos, de 17 dólares para mayores de 65 años, de 13 dólares para estudiantes y los niños menores de 12 años entran gratis.

Sin embargo, también puedes visitarla gratis los viernes de 17:00 a 20:00 horas y los estudiantes universitarios entran gratis el primer domingo de cada mes. Además, la entrada a las salas históricas de la Biblioteca J. Pierpont Morgan es gratuita los martes y domingos de 15:00 a 17:00.