Alto Tatra: la parte más alta de los Cárpatos y un destino tan atractivo como los Alpes

Once son los picos del Alto Tatra que superan los 2.500 metros y juntos forman, con los Cárpatos meridionales, la única cordillera tipo alpino en los Cárpatos; la mayor parte de estos 11 picos están en territorio eslovaco y forman parte de una zona muy popular entre los amantes de los deportes de invierno, aquí puede disfrutarse de ellos a lo grande, tanto como en los Alpes, pero con menos abundancia de visitantes.

En esta zona montañosa está el Krivan que, sin ser el pico más alto de la zona, pasa por ser la montaña más bella de Eslovaquia; también aquí está el Rysy, que tiene de particularidad el hecho de que lo cruza la frontera entre Polonia y Eslovaquia; además en el Alto Tara hay también importantes lagos de montaña entre los que destaca el Strbské Pleso, un lago glacial emblemático que suele utilizarse además como base para rutas de senderismo de la zona. Otro lago importante del Alto Tatra es el Morskie Oko, en el lado polaco, famoso por sus espectaculares vistas.

Teleférico a Lomnicky Stít | Pixabay

¿Más lugares imponentes del Alto Tatra? Los hay, claro: Stary Smokovec, que es un pueblo encantador que, como le sucede al lago Strbské Pleso, sirve de base para rutas de senderismo espectaculares pero aquí, además, se puede tomar el funicular que va hasta Hrebienok; en cuanto a las estaciones de esquí la de Tatranská Lomnica es de las más recomendables porque, además aquí se accede al teleférico que sube hasta Lomnicky Stit, uno de los puntos más altos del Alto Tatra (no el más alto, ese honor lo ostenta Gerlachovsky Stít).

A todo esto hay que añadir lo primero que te va a saltar a la vista, los paisajes protagonizados por frondosos valles, bosques de abetos o pinos enanos, hayedos… y más arriba el terreno más rocoso, especialmente en las cumbres más altas, salpicado de lagos glaciares. Además ¿sabías que, igual que África, Europa tiene sus ‘cinco grandes’? Pues así es, y los tres de ellos viven en el Alto Tatra: osos pardos, lobos, linces euroasiáticos.