La Serra de Tramuntana es el corazón natural de Mallorca

Cuando visitamos la isla de Mallorca en los meses más cálidos del verano nos cuesta pensar en su interior como destino vacacional y en cambio soñamos a lo grande con toda su costa, ahora bien, en el mes de junio se nos antoja en cambio que el interior es tan atractivo como la propia costa, más aún este año el que se celebra el quince aniversario de un reconocimiento de primer nivel: la declaración de la Serra de Tramontana como Patrimonio Mundial de la UNESCO en la categoría de Paisaje Cultural.

¿Qué llevó a la UNESCO a firmar esta declaración? Lo que enamora de esta sierra a todos los que se animan a visitarla: un entorno natural de belleza superlativa en el que se descubren además las huellas de una tradición rural que ha transformado el paisaje a través de la agricultura y el pastoreo, una tradición que se desvela en terrazas, bancales, fuentes, olivares, pueblos de interior, muros de piedra seca y caminos que recorrer a placer en este mismo mes de junio, aprovechando el final de la primavera y los primeros días del largo y cálido verano balear.

Serra de Tramuntana llegando al mar | Imagen cortesía de Turismo de Mallorca

Si eres un amante del turismo activo, la Serra de Tramuntana es un destino que no querrás perderte porque aquí no solo podrás disfrutar del senderismo y el ciclismo a través de los caminos que recorre la sierra sino también de otras experiencias de escándalo como la escalada y, además, podrás gozar a lo grande de las espectaculares vistas de la propia sierra y de la costa que irás descubriendo en tu recorrido.

¿Qué hace que la Serra de Tramuntana sea un paisaje natural diferente a cualquier otro? Estamos acostumbrados a descubrir paisajes naturales protegidos en los que se limita al mínimo el contacto con el ser humano para evitar que su huella transforme, en el peor de los sentidos, estos paisajes; lo excepcional de la Serra de Tramuntana es que mantiene su belleza natural sin excluir de ella al hombre, es más, parte de la belleza y el encanto de esta sierra nace precisamente del trabajo de campesinos, ganaderos y agricultores durante siglos.

Terrazas en la Serra de Tramuntana | Pixabay

En la actualidad la Serra de Tramuntana es un entorno protegido en su totalidad, es decir, no solo se protege su naturaleza sino también la tradición rural que en ella ha pervivido durante tanto tiempo; si tienes en tu agenda viajera la isla de Mallorca este año, no puedes perderte su interior, su Serra de Tramuntana desde Andratx hasta el cabo Formentor, con sus más de 1.000 metros de acantilados sobre el mar, sus carreteras panorámicas, sus senderos para recorrer a pie o en bicicleta y algunos de los pueblos más bonitos de España.

¿Lugares imperdibles de la Serra de Tramuntana? Valldemossa, localidad famosa por su monasterio y porque por aquí pasaron celebridades como Chopin o George Sand; Deià, un pueblo que ha atraído a muchos artistas por su belleza y encanto; o Sóller, Port de Sóller y su famoso tren histórico.