Lo que tienes que comer en Saimaa, Finlandia, este verano

En Finlandia todo el mundo conoce el lago Saimaa pero la verdad es que más allá de las fronteras de este país nórdico este lago tiene menos fama de la que merece aunque eso es algo que este año, gracias a la designación de Saimaa como Región Gastronómica Europea del año, va a empezar a cambiar y es que Saimaa sabe de escándalo y enamora por la boca a todos los turistas foodies que se acercan a ella; decimos bien, a todos ¿por qué? Porque satisface por igual a los amantes de la alta cocina con Estrella Michelin, a los que son más de comerse el arte culinario en un museo o a quienes combinan aventura y gastronomía en un crucero de pesca de arrastre.

Lo primero que tienes que saber de la zona del lago Saimaa y sus 13.000 islas es que, en cuanto a las cosas de comer, está ligado a las setas; el verano y el otoño son perfectos no solo para degustar setas y bayas sino para buscarlas en los bosques que rodean al lago Saimaa, un lago alrededor del que se come de escándalo ¿y qué se come? Eso es lo que vamos a contarte a continuación.

Carne de caza. Finlandia | Imagen cortesía de Turismo de Finlandia

Vendace (pescado)

Uno de los manjares que tienes que degustar en Saimaa es la vendace, que es la especie más preciada de las aguas interiores de Finlandia, tanto que es muy popular entre los restaurantes de toda la región; además en Saimaa no solo podrás degustar esta delicia sino ser testigo de excepción de su pesca en las aguas abiertas del lago Saimaa ¿cómo disfrutar de esta experiencia? Reservando plaza en un barco de arrastre para unirte, como testigo nada más, a su tripulación.

Carne de caza

De lo que viene del mar nos vamos a lo que viene de la tierra porque la carne de caza es muy apreciada en esta zona ¿el mejor modo de degustarla? En el restaurante y bodega de vino y cerveza Wollfkong (en el centro de Lappeenranta), un sabroso restaurante de caza ubicado en un edificio de 160 años de antigüedad.

¡Café!

¿A que no imaginabas que el café está entre los productos estrella de esta zona de Finlandia? Pues así es, alrededor del lago Saimaa se sirven cafés frescos acompañados de delicias dulces y saladas.

Tarta de bayas del bosque. Finlandia | Imagen cortesía de Turismo de Finlandia

Experiencias gastronómicas únicas

¿Eres de los que valora especialmente la experiencia gastronómica en sí más allá de los platos que te sirvan? En ese caso, atento a las propuestas gourmet, de aventura o de alta cocina:

El restaurante Lusto es el restaurante del Museo Forestal y nos permite disfrutar de una experiencia tanto gastronómica como artística; aquí puedes comer o cenar y también disfrutar de un café de media tarde o media mañana, todos los productos que degustarán llegan a la cocina del restaurante de productores y pescadores locales.

Otra propuesta gourmet la disfrutarás en el bistro Buolu del Break Sotos Hotel Bomba en Carelia ¿qué tiene de particular? Que su menú es monacal ¿ingredientes que descubrirás en su menú? Nabos y bayas de la zona, pescados como la lucioperca del lago Pielinen y entre las carnes venado cazado en los bosques de la zona, alcachofas de Jerusalén, quesos nacionales… y vinos del monasterio.

Finnjävel. Alta cocina en Finlandia | Imagen cortesía de Turismo de Finlandia

Seguro que si viajas Saimaa, aunque lo hagas con intención de comerte esta zona de Finlandia, también querrás disfrutar de una experiencia de sauna finlandesa ¿y si mezclas ambas cosas? Puedes disfrutar de sauna de humo y sauna a orillas del río y disfrutar a la vez de los menús de la sauna; además, si llegas a esta zona en bicicleta, lo harás con hambre y las setas y bayas locales te sabrán a gloria.

La alta cocina en esta zona de Finlandia la representa Finnjävel, un restaurante de Helsinki con una Estrella Michelin que ofrecerá una experiencia pop-up el próximo mes de septiembre en Sahanlahti Resort; será del 11 al 14 de septiembre, a orillas del lago Saimaa y con una propuesta basada en los productos de esta zona de Finlandia.