Estos son los destinos más visitados de España en junio y por qué

España es uno de los países más atractivos del mundo para los turistas y, por tanto, uno de los más visitados pero, teniendo en cuenta también la importancia del turismo nacional ¿cuáles son los destinos españoles que reciben más turistas en junio? Junio no es todavía temporada alta de verano pero en estos cinco lugares el ambiente es prácticamente veraniego (e irá a más…):

Islas Baleares

Cala. Menorca | Pixabay

En junio comienza de hecho la temporada alta del turismo balear, es entonces cuando empiezan a llegar lo turistas extranjeros aunque no será hasta el mes de agosto cuando alcance su punto álgido, por eso junio es tan interesante para visitar las Islas Baleares, hay ya muchos visitantes, mucho ambiente y buen clima pero todavía no estamos en la masificación de agosto. ¿Eres un fiestero de primera? En Junio despierta Ibiza y comienza su temporada de fiestas…

Islas Canarias

Canarias | Pixabay

En Canarias cuesta diferencia el invierno del verano en cuanto al clima, que es muy estable todo el año, pero el verano no deja de ser el verano y estas islas reciben también gran cantidad de turistas nacionales y europeos en los meses de verano; como en Baleares, junio es cuando todo empieza y se puede disfrutar de todas las Islas Canarias sin las masificaciones que llegarán en julio y agosto.

Barcelona

Barcelona | Pixabay

Barcelona es una ciudad atractiva a rabiar para los turistas en verano porque combina Mediterráneo y playas con belleza patrimonial de primer nivel (urbanismo y arquitectura) y el ambiente propio de una gran ciudad europea; el mes de junio Cataluña entera, y Barcelona en particular, está entre las regiones que reciben más turistas internacionales particularmente en el mes de junio.

Málaga y la Costa del Sol

Málaga | Pixabay

Málaga y la Costa del Sol es un hervidero de turistas en julio y agosto, entonces además el calor es tórrido mientras que en junio ya hay gente pero no tanta y el calor ya aprieta pero no ahoga ¿resultado? No solo hablamos de un destino de escándalo en el mes de junio sino de uno de los que recibe más turistas ese mes porque son muchos, tanto españoles como europeos, los que lo saben. Aquí la playa y el ocio nocturno están asegurados.

Madrid

Madrid | Pixabay

No todo el turismo, en particular no todo el internacional, que se pone algún rincón de España por destino en el mes de junio está pensando en la playa y por eso Madrid recibe en junio un gran número de turistas; algunos están de paso, camino por ejemplo de la Costa del Sol, otros vienen a gozar de la gran oferta cultural y de ocio que ofrece la ciudad, eso además de su rico patrimonio museístico y arquitectónico.