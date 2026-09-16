A qué sabe el otoño en España y dónde degustarlo

Que el otoño tiene notas de cata de vino y sidra lo sabemos, es tiempo de vendimia en prácticamente España entera y tiempo de sidra en Asturias y es que es el momento de la recolección tanto de las uvas en sus viñedos como de las manzanas pero hoy, más que de las cosas de beber, queremos hablar de las de comer porque hay algunos sabores que, en España, son muy otoñales, son los sabores de las setas, de la carne de caza, de algunos mariscos y de las castañas pero ¿sabes dónde degustarlos a placer?

Setas

Setas | Pixabay

En otoño España sabe a setas, sí, pero a las mismas setas en toda España, cada zona tiene sus especies particulares: los níscalos, las setas de cardo, rebozuelos y boletus abundan en Soria, concretamente en los pinares de Navaleno, San Leonardo de Yagüe, San Esteban de Gormaz y Covaleda, también en Navarra, tanto en la Selva de Irati como en Roncal y Baztán además del Irineo Navarro, y en Huesca, en el Pirineo Aragonés concretamente donde además se pueden recoger una variedad más: la trompeta de la muerte; en Cataluña por su parte además de níscalos, boletos y rebozuelos (aquí conocidos como rovelló, cel y camagroc respectivamente) hay al menos dos variedades de setas más: Llenega y Fredolic.

Caza

Plato de jabalí | Pixabay

¿Sabes cuáles son las carnes de caza más degustadas en otoño? Venado, ciervo, corzo, jabalí, perdiz, liebre, conejo… ¿Y dónde degustarlas? Extremadura es coto de caza particularmente en la provincia de Cáceres las zonas de la dehesa extremeña; también Castilla y León especialmente en las provincias de Soria (que acumula razones gastronómicas para ser visitada en otoño) y Salamanca (donde además se disfruta de los productos de la dehesa); Navarra también combina las setas con la caza y Aragón, en Huesca y Teruel especialmente.

Marisco

Centolla de Pontevedra | Imagen de Juan Mejuto, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Hay marisco todo el año pero no todos los mariscos se pueden degustar todo el año, tienen también su estacionalidad y el otoño es el tiempo por excelencia de la centolla en Galicia, también de la nécora y el percebe pero muy especialmente de la centolla ¿donde concretamente? En las Rías Baixas y en A Costa da Morte, en el Atlántico gallego en general.

Castañas

Castañas asadas | Pixabay

El otoño es tiempo de castañas, de celebrar magostos y de disfrutarlas cocidas o asadas y de preparar con ella dulces populares o incluirlas en recetas saladas pero ¿dónde? El interior de Galicia, en particular la sierra de O Coruel, Manzaneda y Os Ancares, es un buen destino pero no el único, también es importante, hablando de castañas, Asturias, el Bierzo (Ponferrada y Villafranca del Bierzo), la Sierra de Francia (La Alberca, Mogarraz, Miranda y San Martín del Castañar) y el Valle de Ambroz (Hervás y Baños de Montemayor).