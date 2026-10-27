4 lugares perfectos para visitar en Halloween

Este 2026, Halloween cae en fin de semana. Y sí, esto implica que por la noche sean muchas más que en otras ocasiones las personas que van a salir de fiesta a celebrar esta ocasión especial. Pero también supone una oportunidad para pasar el día fuera, incluso para hacer una escapada de fin de semana, y descubrir algún lugar nuevo. Por eso, queremos hablarte de 4 pueblos perfectos para visitar en Halloween.

Zugarramurdi (Navarra, España)

Zugarramurdi | Pixabay

Rodeado de prados verdes, bosques y montañas, Zugarramurdi es conocido como el pueblo de las brujas gracias a su historia, que mezcla leyendas populares, cuevas naturales y uno de los episodios más conocidos de la persecución por brujería en nuestro país. Situado a pocos kilómetros de la frontera con Francia, ofrece visitas imprescindibles como la Cueva de Zugarramurdi, una gran cavidad natural donde, según la tradición, se celebraban aquelarres. También el Museo de las Brujas, que recuerda el proceso inquisitorial de 1610 y las condenas a muerte que hubo.

Sighisoara (Transilvania, Rumanía)

Sighisoara | Pixabay

En el corazón de Transilvania se encuentra Sighisoara, otro lugar fantástico para hacer una escapada en Halloween. Se trata de una ciudad fortificada cuyo casco histórico parece detenido en el tiempo. Sus torres medievales, calles empedradas y casas de colores se convierten en un escenario ideal para el mes de octubre. Y aún hay más: Sighisoara se vincula a Vlad el Empalador, príncipe de Valaquia cuya figura se relaciona popularmente con la leyenda de Drácula. ¿No le da esto un aire perfecto para estas fechas?

Whitby (Inglaterra)

Whitby | Pixabay

Hablando de Drácula, creemos que otro destino que pega muy bien para una escapada en Halloween en Whitby, en Yorkshire, pues el escritor de Drácula, Bram Stoker, se inspiró en las ruinas de su abadía para su obra. Desde entonces, la localidad se ha convertido en un destino muy popular entre los aficionados a los vampiros y la literatura de terror.

Cesky Krumlov (República Checa)

Český Krumlov | Pixabay

En el sur de Bohemia, Český Krumlov tiene como principales atractivos su casco histórico, sus tejados rojizos y el castillo que domina el paisaje desde lo alto de una colina. De hecho, si lo metemos en esta lista es precisamente por este último: ver sus torres, recorrer sus pasadizos y escuchar relatos sobre personajes del pasado ofrece un ambiente perfecto para explorar la ciudad en Halloween.