Agnete and the Merman, las esculturas danesas que están bajo el agua y que pocas personas conocen

Dicen que el mar cuenta con miles de joyas y tesoros que han terminado enterrados en sus profundidades. Un dato que no es de extrañar teniendo en cuenta la historia del ser humano y todos los barcos que surcan los mares cada día. Pero esta situación no atañe solamente al océano. Hay canales de puentes que también tienen sus pequeños secretos escondidos. Por ello, en esta ocasión, hablaremos de la escultura Agnete and the Merman.

Si lo traducimos al español, su nombre equivaldría a Agnete y el tritón. Asimismo, esta escultura se encuentra ubicada en Copenhague, concretamente bajo el agua en el Canal Slotsholm junto al Puente Højbro. Una obra tan peculiar que pasa desapercibida para muchos ojos. Pues, solamente las miradas más observadoras se dan cuenta de que, bajo las aguas del puente, hay una joya oculta. Por ello, esta escultura es catalogada como una de las más desconocidas de la ciudad. ¿Conoces su historia? ¡En Viajestic te la contamos!

Agnete and the Merman | Imagen de Nettadi, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

La obra fue realizada por la artista danesa Suste Bonnén y se instaló en 1992. Tal y como se puede observar, se trata de un conjunto escultórico compuesto por siete figuras de bronce, las cuales representan al tritón y a sus hijos. Así pues, con los brazos extendidos y mirando hacia arriba, le ruegan a Agnete que regrese a casa. Una obra que transmite una clara sensación de añoranza, algo que llama mucho la atención. Pues, a pesar de estar bajo el agua, las expresiones transmiten mucho dramatismo.

Su leyenda

Cabe señalar que, por lo que se ha podido saber, la obra plasma una conocida leyenda danesa que ha sido transmitida, durante siglos, por el boca a boca. De esta manera, la leyenda cuenta que Agnete, una joven campesina, se encontró con un tritón al pasar junto al agua. Un encuentro que cambió su vida de manera radical, pues se fue con él al fondo del mar y vivió allí ocho años. Durante este tiempo, los enamorados tuvieron siete hijos. Pero todo cambió cuando, un día, Agnete oyó a lo lejos las campanas de una iglesia en tierra firme y salió a visitar su antigua vida, prometiendo regresar.

Agnete and the Merman | Imagen de Johan Jönsson (Julle), licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Lo que le sucedió a Agnete se desconoce. Pero la leyenda cuenta que nunca regresó y Tritón, con el corazón roto, se quedó criando solo a sus hijos.

¿Cómo y cuándo ver la escultura de Agnete and the Merman?

Como comentábamos en líneas anteriores, la escultura se encuentra bajo las aguas del puente. Por lo tanto, si no se mira bien, es muy fácil pasarla por alto. La visibilidad depende del estado del canal. Pues, cuando el agua está turbia o el nivel es alto, resulta más difícil distinguirlas.

Muchos visitantes recomiendan acercarse de noche debido a que la iluminación subacuática hace que el bronce brille bajo el agua oscura. Una escena espectacular que, teniendo en cuenta la historia que envuelve su leyenda, se convierte en una parada inolvidable. Así pues, la ubicación aproximada es Ved Stranden 26, junto al palacio de Christiansborg. No hay que pagar para acceder a la zona, pues es completamente gratis.