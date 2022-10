Festival de los Barriletes Gigantes: así celebra Guatemala el Día de los Muertos

Hay cosas que por diferentes que sean las tradiciones culturales, no cambian; el respeto a la muerte y a los muertos, por ejemplo, está presente de una forma u otra en el folcklore y las tradiciones de todos los pueblos; en España en particular y en los países de tradición católica el respeto a la muerte y a los muertos en el Día de Difuntos se demuestra visitando los cementerios y decorando las tumbas con flores frescas, incluso quienes no acostumbran a visitar los cementerios lo hacen en esta fecha tan señalada; también es muy conocida la tradición mexicana del Día de los Muertos, sus altares y el modo en el que presentan en ellos las ofrendas a sus muertos; la mexicana es una tradición muy importante porque lo que se celebra ese día, como sucede con el Halloween irlandés, es la visita de los muertos a los vivos, de ahí que sea tan importante que todo esté perfectamente organizado, para que no se nos quede ningún alma en pena por el camino... En Guatemala, pensando precisamente en eso, en señalizar el camino, cuentan con una tradición de lo más vistosa y colorista para celebrar su Día de los Muertos, se trata del Festival de los Barriletes Gigantes.

Festival de los Barriletes Gigantes | Imagen cortesía de Turismo de Centroamérica

El Festival de los Barriletes Gigantes se celebra en Santiago Sacatepéquez y Sumpagno, cerca de la icónica ciudad colonial de La Antigua Guatemala y es una fiesta sorprendente y colorista a rabiar; y es que los guatemaltecos no sólo visitan a sus muertos en los cementerios, no se limitan a adornar sus tumbas para recibir a los visitantes, cuentan con una tradición adicional que deben a su herencia prehispánica, concretamente a los indígenas kakchiqueles, son ellos quienes construyen inmensas cometas en bambú y papel de seda para volarlas e indicar así el camino a los muertos.

Festival de los Barriletes Gigantes | Imagen cortesía de Turismo de Centroamérica

Las cometas en cuestión se realiza con un estructura de madera o bambú que puede alcanzar los 10 metros de diámetro, se decoran con papeles de seda y de colores y se hacen volar desde los cementerios hacia el cielo, se elevan para indicar el camino a la tierra a los muertos, para que desciendan al mundo de los vivos donde sus familiares los esperan para disfrutar de la fiesta, una fiesta que como no podía ser de otro modo gira alrededor de la comida y de la música tradicional; este festival tiene una parte de tradición muy arraigada, de ahí que quienes vuelan sus barriletes lo hagan intentando que éstos suban tan alto como sea posible y tratando de mantenerlos en el aire el máximo tiempo posible pero tiene ya también una importante connotación artística y es que hay barriletes que son auténticas obras de arte, tanto es así que hay concursos con premio para los mejores (no sólo para los más bellos y espectaculares sino también para los que logran mantener el vuelo más tiempo y más alto).

El Festival de los Barriletes Gigantes es una tradición centenaria que sorprende enormemente a quienes la ven por primera vez.

...

También te puede interesar...

Esta es la ruta de las tumbas más famosas del mundo