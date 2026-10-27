Estos son los edificios más emblemáticos de Budapest

Budapest, junto al Danubio con sus puentes, es una ciudad monumental en la que, a poco que se mire, se descubre un patrimonio que es reflejo de la historia de la ciudad e incluso del país: el cristianismo ha dejado su huella en la ciudad desde la Edad Media, también el judaísmo; resultan inconfundibles las huellas del pasado otomano aunque quizá lo más llamativo y sorprendente sea lo que nos dejó, a nivel arquitectónico, el periodo Art Nouveau entre los siglos XIX y XX.

Basílica de San Esteban

Basílica de San Esteban | Imagen de Andrew Shiva, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Esta Basílica, coronada por una gran cúpula, forma parte inconfundible del skyline de la ciudad de Budapest; además se puede subir hasta su terraza y, desde allí, disfrutar de unas espectaculares vistas 360 de la capital húngara. Es, además, el templo más grande de la ciudad y en él se guarda una importante reliquia: la mano derecha de San Esteban, que fue el primer rey de Hungría.

Iglesia de Matías

Iglesia de Matías | Imagen de Thaler Tamas, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Está en la otra ribera del Danubio (respecto a la Basílica de San Esteban) y en la colina de Buda; esta iglesia es particularmente famosa por su tejado de tejas cerámicas y coloridas que dibujan motivos geométricos, también por la gran altura de su torre.

Sinagoga de la calle Dohány

Gran Sinagoga de Budapest | Imagen de OsvátA, licencia: CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons

Esta sinagoga es famosa por su fachada de ladrillo decorada y sus dos torres coronadas por sendas cúpulas y por ser, además, una de las más grandes de Europa; es de estilo morisco con influencias bizantinas y románticas; ahora bien, no es la única de Budapest, hay otras que son también populares por su arquitectura: la sinagoga de Rumbach, muy cerca de la de la calle Dohány y conocida por su inspiración oriental; y la de Kazinczy, de estilo modernista.

Baños de Rudas

Baños de Rudas | Imagen de Elekes Andor, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Son unos antiguos baños turcos con su piscina octogonal bajo una cúpula que se sostiene gracias a ocho pilares. Así como otros edificios de Budapest destacan por su monumentalidad, estos baños son la huella más notable del legado otomano en la ciudad, fueron construidos en 1566 y son de los pocos baños que continuan funcionando hoy desde tiempos tan antiguos. Al baño turco tradicional que es el corazón de este edificio, se añadieron en épocas posteriores otras instalaciones como la piscina cubierta para natación o el jacuzzi en la azotea, un jacuzzi con vistas al Danubio y los puentes de Budapest.

Parlamento de Hungría

Parlamento de Hungría | Imagen de Royprasad, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Se trata de un imponente edificio neogótico a orillas del Danubio, famoso por su gran cúpula y por su fachada monumental de más de 250 metros de largo. Se trata de un edificio de simetría perfecta porque sus dos alas son idénticas aunque con usos bien diferentes: el ala sur se utiliza para la actividad política mientras que el ala norte se destina a visitas turísticas. También es imponente el eje central del edificio que une ambas alas del edificio bajo una gran cúpula central de 96 metros de altura.

Castillo de Buda

Castillo de Buda | Imagen de Jakub Hałun, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

No es un edificio como tal pero no podemos dejar de incluirlo en nuestra lista porque se trata, indudablemente, de una de las construcciones más emblemáticas de la ciudad; es de origen medieval pero ha sufrido no pocas reconstrucciones desde entonces hasta nuestros días.

Avenida Andrássy

Ópera Nacional de Hungría | Imagen de Jeremy Oakley, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Cerramos nuestra lista no con un edificio sino con un conjunto de edificios porque, en la Avenida Andrássy, resulta difícil quedarse solo con uno y es que se trata de una calle de más de dos kilómetros bordeada por edificios de fachadas historicistas y villas arboladas que desemboca en la popular Plaza de los Héroes. Dicho esto, no podemos dejar de destacar al menos uno de los edificios de esta avenida: la Ópera Nacional de Hungría, es de estilo neorrenacentista y particularmente famoso por interior suntuosamente decorado.