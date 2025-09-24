laSextaLogotipo de laSexta laSexta
12 pueblos de España con paisajes otoñales que tienes que visitar en octubre

Octubre es uno de los mejores meses para hacer turismo y como en Viajestic nos encanta lo rural te hemos hecho una recopilación de pueblos de España con paisajes otoñales que tienes que visitar.

Bárcena Mayor, pueblo de Cantabria

Foto de iStock

Irene Picazo
Publicado:

Si tienes pensado viajar en octubre, pero no quieres ir muy lejos, seguro que sabes que el turismo rural está en auge y por eso en Viajestic hemos querido hacer una recopilación de 12 pueblos de España con paisajes otoñales que no te puedes perder.

Cangas de Onís (Asturias)

Cangas de Onís, Asturias
Cangas de Onís, Asturias | iStock

Es la puerta de entrada a los Lagos de Covadonga y a los Picos de Europa, rodeado de montañas con bosques coloridos.

Potes (Cantabria)

Potes, en Cantabria
Potes, en Cantabria | iStock

Se encuentra en el Valle de Liébana, con vistas al macizo de los Picos de Europa.

O Cebreiro (Lugo)

O Cebreiro, pueblo de Lugo
O Cebreiro, pueblo de Lugo | iStock

Está en la ruta del Camino de Santiago, con pallozas tradicionales y entorno de montaña.

Ochagavía (Navarra)

Ochagavía, en Navarra
Ochagavía, en Navarra | iStock

Se encuentra a las puertas de la Selva de Irati, uno de los hayedos más bellos de Europa en otoño.

Orduña (Vizcaya)

Está rodeado de montes y hayedos, con el salto del Nervión muy cerca.

Aínsa (Huesca)

El pueblo de Aínsa con sus vistas panorámicas de las cumbres de los Pirineos. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Huesca. Aragón.
El pueblo de Aínsa con sus vistas panorámicas de las cumbres de los Pirineos. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Huesca. Aragón. | iStock

Es una villa medieval entre los ríos Cinca y Ara, con montañas y bosques espectaculares.

Taüll (Lleida)

Está en el Vall de Boí, con sus iglesias románicas y paisajes de alta montaña.

Hervás (Cáceres)

Es famoso por su barrio judío y el Valle del Ambroz, espectacular en otoño.

Bárcena Mayor (Cantabria)

Bárcena Mayor, en Cantabria
Bárcena Mayor, en Cantabria | iStock

Es un pueblo cántabro en el corazón del Parque Natural Saja-Besaya, con frondosos bosques caducifolios.

Candelario (Salamanca)

Candelario, pueblo de Salamanca
Candelario, pueblo de Salamanca | iStock

Es un pueblo serrano rodeado de montañas y paisajes naturales

Cazorla (Jaén)

Cazorla, Jaén
Cazorla, Jaén | iStock

Está en la Sierra de Cazorla, con bosques y senderos perfectos para octubre.

Ezcaray (La Rioja)

Ezcaray (La Rioja)
Ezcaray (La Rioja) | iStock

Se trata de un pueblo de montaña rodeado de hayedos y robledales, muy popular en otoño.

