12 pueblos de España con paisajes otoñales que tienes que visitar en octubre

Si tienes pensado viajar en octubre, pero no quieres ir muy lejos, seguro que sabes que el turismo rural está en auge y por eso en Viajestic hemos querido hacer una recopilación de 12 pueblos de España con paisajes otoñales que no te puedes perder.

Cangas de Onís (Asturias)

Cangas de Onís, Asturias | iStock

Es la puerta de entrada a los Lagos de Covadonga y a los Picos de Europa, rodeado de montañas con bosques coloridos.

Potes (Cantabria)

Potes, en Cantabria | iStock

Se encuentra en el Valle de Liébana, con vistas al macizo de los Picos de Europa.

O Cebreiro (Lugo)

O Cebreiro, pueblo de Lugo | iStock

Está en la ruta del Camino de Santiago, con pallozas tradicionales y entorno de montaña.

Ochagavía (Navarra)

Ochagavía, en Navarra | iStock

Se encuentra a las puertas de la Selva de Irati, uno de los hayedos más bellos de Europa en otoño.

Orduña (Vizcaya)

Está rodeado de montes y hayedos, con el salto del Nervión muy cerca.

Aínsa (Huesca)

El pueblo de Aínsa con sus vistas panorámicas de las cumbres de los Pirineos. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Huesca. Aragón. | iStock

Es una villa medieval entre los ríos Cinca y Ara, con montañas y bosques espectaculares.

Taüll (Lleida)

Está en el Vall de Boí, con sus iglesias románicas y paisajes de alta montaña.

Hervás (Cáceres)

Es famoso por su barrio judío y el Valle del Ambroz, espectacular en otoño.

Bárcena Mayor (Cantabria)

Bárcena Mayor, en Cantabria | iStock

Es un pueblo cántabro en el corazón del Parque Natural Saja-Besaya, con frondosos bosques caducifolios.

Candelario (Salamanca)

Candelario, pueblo de Salamanca | iStock

Es un pueblo serrano rodeado de montañas y paisajes naturales

Cazorla (Jaén)

Cazorla, Jaén | iStock

Está en la Sierra de Cazorla, con bosques y senderos perfectos para octubre.

Ezcaray (La Rioja)

Ezcaray (La Rioja) | iStock

Se trata de un pueblo de montaña rodeado de hayedos y robledales, muy popular en otoño.