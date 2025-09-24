DESCÚBRELOS
12 pueblos de España con paisajes otoñales que tienes que visitar en octubre
Octubre es uno de los mejores meses para hacer turismo y como en Viajestic nos encanta lo rural te hemos hecho una recopilación de pueblos de España con paisajes otoñales que tienes que visitar.
Publicidad
Si tienes pensado viajar en octubre, pero no quieres ir muy lejos, seguro que sabes que el turismo rural está en auge y por eso en Viajestic hemos querido hacer una recopilación de 12 pueblos de España con paisajes otoñales que no te puedes perder.
Cangas de Onís (Asturias)
Es la puerta de entrada a los Lagos de Covadonga y a los Picos de Europa, rodeado de montañas con bosques coloridos.
Potes (Cantabria)
Se encuentra en el Valle de Liébana, con vistas al macizo de los Picos de Europa.
O Cebreiro (Lugo)
Está en la ruta del Camino de Santiago, con pallozas tradicionales y entorno de montaña.
Ochagavía (Navarra)
Se encuentra a las puertas de la Selva de Irati, uno de los hayedos más bellos de Europa en otoño.
Orduña (Vizcaya)
Está rodeado de montes y hayedos, con el salto del Nervión muy cerca.
Aínsa (Huesca)
Es una villa medieval entre los ríos Cinca y Ara, con montañas y bosques espectaculares.
Taüll (Lleida)
Está en el Vall de Boí, con sus iglesias románicas y paisajes de alta montaña.
Hervás (Cáceres)
Es famoso por su barrio judío y el Valle del Ambroz, espectacular en otoño.
Bárcena Mayor (Cantabria)
Es un pueblo cántabro en el corazón del Parque Natural Saja-Besaya, con frondosos bosques caducifolios.
Candelario (Salamanca)
Es un pueblo serrano rodeado de montañas y paisajes naturales
Cazorla (Jaén)
Está en la Sierra de Cazorla, con bosques y senderos perfectos para octubre.
Ezcaray (La Rioja)
Se trata de un pueblo de montaña rodeado de hayedos y robledales, muy popular en otoño.
Publicidad