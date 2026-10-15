Buscan voluntarios en Phuket: alojamiento privado con vistas al mar a cambio de cuidar animales

Phuket es la isla más grande de Tailandia, con unos 48 kilómetros de largo y más de 40 playas. Pero en su extremo sur, lejos de las zonas más turísticas, hay un proyecto que busca voluntarios para vivir entre la selva y el mar. A cambio de ayudar con el huerto, los animales y la casa, ofrece alojamiento privado.

La oferta está publicada en Workaway, una plataforma de intercambio entre viajeros y anfitriones, y su responsable vive allí desde hace ocho años.

Phuket, en Tailandia | iStock

Qué ofrece el proyecto

El alojamiento es la gran ventaja. Hay dos opciones, según la temporada. Una es una casa familiar con cuatro dormitorios muy amplios, algunos con baño propio. La otra son apartamentos de planta abierta, al estilo de un loft, con cocina, dormitorio y baño propios y vistas a la selva y al mar. También hay fibra óptica.

Además, el anfitrión ofrece huevos frescos de sus gallinas, y los voluntarios que han pasado por allí mencionan una cena incluida los días de trabajo.

Qué hay que hacer

El horario es flexible y el ambiente, comunitario. Habrá entre cinco y seis personas viviendo en la casa. Las tareas se explican paso a paso y, según el anfitrión, no es un trabajo especialmente duro.

Hay mucha variedad. Se puede ayudar con la jardinería y el cuidado de tres perros, dos gatos y nueve gallinas, en la cocina, en las tareas de la casa y en pequeñas labores de mantenimiento. También hay espacio para proyectos creativos, de bricolaje o artísticos.

Y se aprende. El proyecto tiene un huerto de un rai (unos 1.600 metros cuadrados) donde se aplican técnicas de permacultura. La idea es que, cuando esté terminado, alimente a diez personas o más.

Phuket, Tailandia | Imagen cortesía de Turismo de Tailandia

Perfiles que buscan

Hay peticiones concretas para estancias algo más largas:

Manitas, carpinteros o personas con experiencia en trabajos con acero.

Fotógrafos con equipo propio, para documentar los alojamientos.

Gestores de casas y amantes de los animales, para quedarse entre uno y tres meses o más.

Desarrolladores de inteligencia artificial.

Dónde está

El proyecto está en Cape Panwa, en el sur de Phuket, en lo alto de una colina. Las playas quedan a unos cinco minutos en moto y Phuket Town, a unos quince. Por la noche, dice el anfitrión, solo se oyen los sonidos de la selva.

Un detalle: aunque está cerca, lo habitual es moverse en moto o coche. Antiguos voluntarios cuentan que hasta la playa a pie hay unos 30 minutos.

Phuket | Pixabay

Condiciones

La estancia mínima es de dos semanas, y el idioma de comunicación es el inglés. Se habla tailandés a nivel básico.

El alojamiento va incluido, pero no los vuelos, el seguro ni el visado. El propio anuncio avisa de que quien viaje como voluntario, y no como turista, necesita el visado adecuado, y recomienda consultar con la embajada. Para contactar con el anfitrión hace falta además una membresía activa en Workaway.

El anfitrión pide que el primer mensaje incluya unos datos concretos: fechas, duración de la estancia, habilidades, edad, nacionalidad, número de personas y si sabes conducir moto. También avisa de que no sirve solicitarlo con más de cuatro o cinco semanas de antelación, porque siempre está lleno.

Y una advertencia: no es para quien tenga fobia a las arañas, las serpientes u otros animales, porque la casa está en plena selva. Lo mejor es leer con calma las valoraciones de otros voluntarios antes de decidir.