7 lugares del mundo conocidos por acoger las celebraciones de Carnaval más famosas del mundo

¿Eres un fan del Carnaval? Entonces seguro que ya tienes tu ruta tanto nacional como internacional de los carnavales que quieres vivir al menos una vez en la vida; en esta ruta no pueden faltar los siete lugares que te recomendamos a continuación porque son siete lugares que sirven de epicentro a celebraciones carnavaleras de fama mundial (y algunos están en España).

Sambódromo en Río de Janeiro, Brasil

Sambódromo | Pixabay

Empezamos por el más evidente porque pensar en Carnaval más allá de España es pensar en Río de Janeiro y pensar en el Carnaval de Rio no es solo recordar las fiestas en la playa de Ipanema o la de Copacabana sino en el gran desfile que acaba en el Sambódromo. Es un lugar único y excepcional, de hecho fue diseñado por uno de los arquitectos más célebres del mundo, Oscar Niemeyer.

Plaza de San Marcos en Venecia, Italia

Carnaval de Venecia | Pixabay

No menos famoso, aunque sí mucho más elegante, sofisticado y teatral, es el Carnaval de Venecia que el de Río de Janeiro y el lugar alrededor del que gira es la Plaza de San Marcos, ahí es donde verás las máscaras más bellas y sorprendentes; la Plaza de San Marcos es de hecho el escenario más emblemático del Carnaval de Venecia, un carnaval de bailes de máscaras y desfiles históricos.

Bourbon Street en Nueva Orleans, en Estados Unidos

Mardi Grass | Pixabay

Tras el Carnaval de Río y el de Venecia cabe que uno de los más famosos del mundo sea el Mardi Grass de Nueva Orleans en Estados Unidos; el barrio francés de la ciudad es el epicentro de la fiesta, en particular Bourbon Street y es que el carnaval de Nueva Orleans es un festival callejero con mucha fiesta, mucho desfile y mucho jazz.

Promenade des Anglais en Niza, Francia

Carnaval de Niza | Pixabay

El Carnaval de Niza también es de gran fama y tradición, en especial su Batalla de las Flores que tiene lugar en Promenade des Anglais; el de carnaval francés de Niza es uno de los más visuales y divertidos de Europa.

Grand Place en Binche, Bélgica

Gilles en el carnaval de Binche | Imagen de Jean-Pol GRANDMONT, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

El Carnaval de Binche se celebra por toda la localidad pero empieza siempre en la Gran Place porque es de ahí de donde salen los Gilles, que son los personajes tradicionales que protagonizan estas populares fiestas de carnaval belgas.

Vía 40 en Barranquilla, Colombia

Carnaval de Barranquilla | Pixabay

El de Barranquilla, en Colombia, también es un Carnaval de fama mundial; es famoso por su gran desfile de comparsas y danzas tradicionales, eso sí, como toda fiesta tiene un lugar especialmente destacado y ese lugar en Barranquilla es la Vía 40.

Gran Teatro Falla en Cádiz, España

Carnaval de Cádiz | Imagen de Juan Carlos Fernández López, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Cerramos nuestra lista en España ¿quién no querría estar en el Gran Teatro Falla de la ciudad escuchando y viendo a las famosas chirigotas del Carnaval de Cádiz? Claro que, hablando de España, no sería de recibo nombrar otro par de lugares importantes (con permiso de todos carnavales de escándalo que se celebran en España, que no son pocos, los de Cádiz y los canarios se llevan la palma en fama y por eso, además del Gran Teatro Falla, hay que nombra el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife y el Parque Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria.