Cuándo es Carnaval en España: fechas oficiales y celebraciones destacadas en 2026

El Carnaval en España se celebra en función del calendario religioso, ya que tiene lugar justo antes del inicio de la Cuaresma. En 2026, el Miércoles de Ceniza cae el 18 de febrero, por lo que el Martes de Carnaval será el 17 de febrero de 2026. A partir de esta fecha se establecen los días centrales de la fiesta en todo el territorio nacional.

De forma general, el Carnaval en España se celebrará entre el jueves 12 de febrero y el miércoles 18 de febrero de 2026, aunque muchas localidades amplían el programa varios días antes y después. El fin de semana fuerte será el del 14 y 15 de febrero, cuando se concentran desfiles, concursos de disfraces y eventos multitudinarios, ¡coincidiendo con San Valentín!

Carnaval de Cádiz | iStock

Los carnavales más populares de España

Uno de los más populares es el Carnaval de Cádiz, que en 2026 se celebrará del 12 al 22 de febrero. Destaca por su carácter satírico, sus coplas y el protagonismo de las chirigotas, comparsas y coros, además de una intensa programación en la calle.

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, considerado uno de los más espectaculares del mundo, se desarrollará aproximadamente entre el 31 de enero y el 22 de febrero de 2026. Aunque los días grandes se concentran en febrero, el programa incluye galas, desfiles y actos previos durante varias semanas.

Comparsas y pasacalles en el Gran Desfile de Carnaval de Badajoz | Europa Press

También en Canarias, el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se celebrará a lo largo del mes de febrero de 2026, con especial intensidad en los días centrales del Carnaval, combinando concursos, cabalgatas y celebraciones nocturnas.

En la península, el Carnaval de Badajoz tendrá lugar del 13 al 22 de febrero de 2026, destacando por su gran desfile de comparsas y carrozas. En Cataluña, el Carnaval de Sitges se celebrará del 12 al 17 de febrero, con sus famosos desfiles nocturnos y un ambiente festivo que atrae a miles de visitantes.

Otros carnavales destacados son el Carnaval de Águilas (Murcia), celebrado del 12 al 17 de febrero de 2026, el Carnaval de Vinaròs (Comunidad Valenciana) en esas mismas fechas, y el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, que se desarrollará en torno al 13 al 17 de febrero de 2026.