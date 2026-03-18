Qué ver en Roma durante la Semana Santa: todo lo que necesitas saber

Roma se prepara para vivir una de las semanas más intensas del calendario cristiano. La Semana Santa en Roma, que en 2026 se celebrará del 29 de marzo (Domingo de Ramos) al 5 de abril (Domingo de Resurrección), reúne cada año a miles de peregrinos y viajeros que acuden al Vaticano para participar en las celebraciones, y que este año estarán presididas por primera vez por el papa León XIV.

El interés por viajar a la capital italiana durante estas fechas también se refleja en las reservas. Según datos internos de Civitatis, la plataforma líder en la reserva de tours y excursiones en español por todo el mundo, las reservas de actividades en Roma han aumentado cerca de un 30% en las últimas dos semanas. Este crecimiento responde tanto al atractivo propio de la Semana Santa romana como a un reajuste en los planes de muchos viajeros que, ante el contexto internacional marcado por el conflicto en Oriente Medio, están redirigiendo sus viajes hacia destinos europeos.

Basílica de San Pedro, en El Vaticano | iStock

Durante estos días, la ciudad se transforma en el centro espiritual del mundo católico, con misas solemnes, procesiones y actos litúrgicos en algunos de los lugares más emblemáticos de Roma, como la Plaza de San Pedro o el Coliseo. En este contexto, la compañía ha recopilado algunas de las celebraciones y actividades más destacadas que se pueden vivir en Roma durante la Semana Santa, para quienes planean viajar a la capital italiana en estas fechas.

El itinerario de la Semana Santa en Roma

Las celebraciones religiosas se concentran principalmente en el Vaticano y en algunas de las basílicas más importantes de la ciudad.

29 de marzo, Domingo de Ramos

La Semana Santa comienza con la tradicional misa de bendición de palmas en la Plaza de San Pedro, presidida por el papa León XIV. La celebración tendrá lugar a las 10:00 de la mañana y reúne a miles de fieles llegados de todo el mundo.

2 de abril, Jueves Santo

La jornada arranca con la Misa Crismal en la Basílica de San Pedro, que se celebra a las 9:30 de la mañana, y en la que se bendicen los óleos sagrados que se utilizan durante el año en los sacramentos. Por la tarde, tendrá lugar la Misa de la Cena del Señor, que conmemora la Última Cena y el lavatorio de pies, y que dará comienzo a las 17:30.

3 de abril, Viernes Santo

El Viernes Santo incluye dos de los momentos más solemnes del calendario litúrgico. A las 17:00 se celebrará la liturgia de la Pasión del Señor, mientras que por la noche tendrá lugar uno de los actos más emblemáticos de la Semana Santa romana: el Vía Crucis en el Coliseo, que comenzará a las 21:00 y recrea el camino de Jesús hacia la cruz. Este acto reúne cada año a miles de personas frente a uno de los monumentos más icónicos de la ciudad.

4 de abril, Sábado Santo

La jornada culmina con la Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro, una de las ceremonias más importantes del calendario cristiano. La celebración comenzará a las 21:00 de la noche.

Basílica de San Pedro | iStock

5 de abril, Domingo de Resurrección

La Semana Santa finaliza con la misa de Pascua en la Plaza de San Pedro, presidida por el papa León XIV. Tras la celebración, el Pontífice impartirá la tradicional bendición Urbi et Orbi, dirigida a la ciudad de Roma y al mundo entero, a las 12:00 del mediodía.

Tradiciones y lugares que visitar durante Semana Santa

Más allá de las ceremonias oficiales del Vaticano, la ciudad mantiene varias tradiciones muy arraigadas durante estos días. Una de las más conocidas es la visita a diferentes iglesias históricas el Jueves Santo, una tradición que invita a recorrer algunos de los templos más importantes de Roma. Entre los lugares más visitados destacan:

La Escalera Santa (Scala Santa), cerca de San Juan de Letrán, cuyos escalones muchos peregrinos suben de rodillas según la tradición cristiana.

cerca de San Juan de Letrán, cuyos escalones muchos peregrinos suben de rodillas según la tradición cristiana. La Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén , la cual alberga importantes reliquias relacionadas con la pasión de Cristo.

, la cual alberga importantes reliquias relacionadas con la pasión de Cristo. Las grandes basílicas de Roma, como San Juan de Letrán o Santa María la Mayor. En esta última es donde se encuentra enterrado Francisco.

¿Qué actividades puedo hacer en Roma?

Roma ofrece mucho más que las celebraciones religiosas de Semana Santa. Durante estos días, muchos viajeros aprovechan el viaje para descubrir algunos de los grandes iconos de la ciudad y vivir su historia y cultura a través de diferentes experiencias. Entre las actividades más populares destacan:

La visita guiada por los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina permite admirar la Capilla Sixtina y conocer la Basílica de San Pedro.

permite admirar la Capilla Sixtina y conocer la Basílica de San Pedro. El tour por el Coliseo con acceso a la arena y visita al Foro y Palatino , uno de los recorridos históricos más completos para entender la antigua Roma.

con acceso a la arena y visita al , uno de los recorridos históricos más completos para entender la antigua Roma. Un free tour por Roma, ideal para aquellos que visitan la ciudad por primera vez y para pasear por lugares tan emblemáticos como la Fontana di Trevi, la Plaza de España o el Panteón.

ideal para aquellos que visitan la ciudad por primera vez y para pasear por lugares tan emblemáticos como la El tour gastronómico por el barrio del Trastevere, te ayuda a descubrir uno de los barrios con más encanto de Roma mientras se degustan algunos de los platos más tradicionales de la cocina romana. Durante el paseo, los viajeros pueden probar especialidades locales en trattorias y pequeñas tabernas del barrio.

Coliseo de Roma | iStock

Consejos para viajar a Roma en Semana Santa

Viajar a Roma durante estas fechas requiere cierta planificación, ya que se trata de uno de los momentos de mayor afluencia turística del año. En este sentido, desde Civitatis recomiendan organizar el viaje con antelación para poder disfrutar de la ciudad con mayor tranquilidad.

Reservar alojamiento y actividades con antelación, especialmente las visitas más demandadas.

Consultar el calendario de celebraciones del Vaticano si se desea asistir a las ceremonias papales.

Aprovechar las temperaturas suaves de la primavera para recorrer la ciudad a pie.

En este contexto, Roma se consolida cada año como uno de los destinos más especiales para vivir la Semana Santa, combinando espiritualidad, historia y una oferta cultural única que atrae a viajeros de todo el mundo.