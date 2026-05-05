San Isidro 2026: Dónde es festivo el 15 de mayo en España

Ahora que hemos pasado "la resaca" del Puente de Mayo, son muchas las personas que tienen la vista puesta en el próximo festivo: El 15 de mayo, día de San Isidro Labrador.

Procesión de San Isidro en Madrid | Getty

El 15 de mayo de 2026 es el día de San Isidro Labrador, patrón de Madrid y también de los agricultores, campesinos y labradores. De esta forma, será festivo en numerosos puntos de España, aunque no se trata de un festivo nacional, sino de un festivo local, por lo que cada ayuntamiento decide si lo incluye en su calendario laboral.

San Isidro, festivo en Madrid

Como ya te hemos comentado, la festividad tiene su origen en Madrid, donde San Isidro es el patrón. Por ello, el 15 de mayo será festivo en la capital donde celebran esta fecha con multitud de actividades como conciertos gratuitos.

Sin embargo, también es festivo en decenas de municipios de la Comunidad de Madrid, como Alcobendas, Coslada, Navalcarnero, Pinto, Galapagar o Miraflores de la Sierra, entre muchos otros.

Otros lugares donde es festivo en España

Aunque la celebración está muy ligada a Madrid, también se extiende a otras comunidades, especialmente en zonas rurales. Algunos de los ejemplos son:

País Vasco : Abadiño, Derio, Getxo, Larrabetzu, Mendata y Zeanuri

: Abadiño, Derio, Getxo, Larrabetzu, Mendata y Zeanuri Aragón : Alfajarín (Zaragoza) y Almudévar (Huesca)

: Alfajarín (Zaragoza) y Almudévar (Huesca) Andalucía : Cartaya y Rosal de la Frontera (Huelva), Estepona (Málaga), La Malahá (Granada), Los Barrios y Tahivilla (Cádiz), Montellano (Sevilla), Puente Génave (Jaén) y Villafranca de Córdoba

: Cartaya y Rosal de la Frontera (Huelva), Estepona (Málaga), La Malahá (Granada), Los Barrios y Tahivilla (Cádiz), Montellano (Sevilla), Puente Génave (Jaén) y Villafranca de Córdoba Extremadura: Fuente de Cantos (Badajoz)

Fuente de Cantos (Badajoz) Castilla-La Mancha: Labros (Guadalajara), Talavera de la Reina (Toledo) y Villar de Cañas (Cuenca)

Labros (Guadalajara), Talavera de la Reina (Toledo) y Villar de Cañas (Cuenca) Castilla y León: Medina de Pomar (Burgos)

Medina de Pomar (Burgos) Región de Murcia : Cabezo de la Plata

: Cabezo de la Plata Islas Baleares: S'Horta

S'Horta Islas Canarias: La Orotava

Otro puente en mayo de 2026

Afortunadamente, en 2026 el 15 de mayo cae en viernes, lo que permitirá disfrutar de un puente de tres días en los municipios donde es festivo, favoreciendo pequeños viajes y escapadas. Sin duda, una alegría antes del verano.