La lista de países a los que el Gobierno de España no recomienda viajar por la guerra de Irán

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España ha actualizado sus recomendaciones de viaje ante la escalada de tensión y el conflicto en Oriente Medio, señalando que no se recomienda viajar a varios países de la región debido a riesgos de seguridad importantes.

Las recomendaciones oficiales, disponibles en la web de Exteriores, instan a evitar viajes no esenciales a países donde la situación de seguridad se ha deteriorado significativamente debido al conflicto, la violencia y el riesgo de escalada militar.

Entre los destinos más señalados se encuentran Irán e Israel, donde la intensidad de los enfrentamientos y el estado de conflicto declarado hacen que viajar no sea seguro para los visitantes. Asimismo, Líbano y Siria están desaconsejados debido a la presencia de operaciones militares y de grupos armados en sus territorios.

Además, aunque no son prohibidos de forma absoluta, países cercanos a la zona de conflicto, como Jordania, Arabia Saudí, Omán o Emiratos Árabes Unidos, pueden presentar riesgos en determinadas zonas fronterizas o en rutas de tránsito afectadas por cierres de espacio aéreo y tensiones regionales. El Ministerio recomienda seguir con atención las advertencias oficiales país por país y registrar los datos de viaje en el Registro de Viajeros para facilitar asistencia consular si fuera necesario.

Lista de países a los que el Gobierno de España no recomienda viajar

Irán

Irak

Siria

Líbano

Israel

Emiratos Árabes Unidos

Qatar

Baréin

Kuwait

Libia

Jordania

Afganistán

Pakistán

El Ministerio de Asuntos Exteriores destaca algunas recomendaciones de viaje y precauciones para estos países: