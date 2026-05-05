El mapa de la Feria de Jerez 2026 con todas las calles y casetas

La Feria del Caballo de Jerez 2026 se celebrará del 9 al 16 de mayo en el parque González Hontoria, donde un año más se levantará el característico recinto ferial con sus calles perfectamente organizadas y cientos de casetas.

Durante la semana, la ciudad vive volcada en una de sus fiestas más internacionales, marcada por el paseo de caballos, el flamenco, el vino fino y la gastronomía, además de jornadas temáticas y actividades tanto de día como de noche en un ambiente abierto y accesible.

Un plano con casi 180 casetas y siete accesos principales

Según el mapa oficial publicado por el Ayuntamiento de Jerez, el recinto cuenta con 175 casetas numeradas, además de tres casetas de servicios (Policía, sanitarios y Protección Civil), distribuidas en un entramado de calles amplias y zonas verdes.

El plano refleja una organización muy clara del Real:

Siete puertas de acceso (Puerta 1 a Puerta 7) que conectan con los principales ejes.

(Puerta 1 a Puerta 7) que conectan con los principales ejes. Grandes avenidas como el Paseo de las Palmeras, que articula el recinto de este a oeste.

como el Paseo de las Palmeras, que articula el recinto de este a oeste. Calles dedicadas a figuras y tradiciones locales como Manuel Monje, Antonio Chacón, Tío Borrico o El Niño Gloria.

como Manuel Monje, Antonio Chacón, Tío Borrico o El Niño Gloria. Zonas diferenciadas como los Jardines del Bosque o la Rosaleda, que aportan espacios abiertos dentro del recinto.

Además, el mapa distingue entre casetas tradicionales (en rojo) y no tradicionales (en azul), una clasificación que refleja la diversidad de propuestas dentro de la feria.

Entre las casetas destacan tanto peñas históricas como entidades, medios de comunicación o colectivos sociales (desde González Byass o Canal Sur hasta asociaciones, hermandades y clubes deportivos) repartidos por todo el plano.

¿Son públicas o privadas las casetas?

Una de las señas de identidad de la Feria de Jerez es que la gran mayoría de las casetas son públicas y de acceso libre. Aunque pertenecen a peñas, asociaciones o entidades, cualquier visitante puede entrar sin invitación, consumir y disfrutar del ambiente.

Este modelo marca la diferencia entre otras ferias andaluzas y la convierte en una de las más accesibles para turistas, que pueden recorrer libremente el mapa y descubrir cada rincón del Real.