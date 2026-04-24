El paraíso rodeado de bosques, montañas y lagunas glaciares que ha sido elegido como mejor destino natural de España

Los lectores de National Geographic han elegido los Mejores Destinos de España 2026, unos premios revelados por la propia revista en la que es la cuarta edición de estos galardones.

Esta convocatoria de los premios ha recogido 98 candidatos englobados en 14 categorías, que incluían también mejor destino urbano (Córdoba), sostenible (Menorca), gastronómico (Bilbao), internacional (Angola) o mejor destino de playa, como puedes ver en el vídeo de la noticia.

Asimismo, el mejor destino natural ha ido a parar para el Pirineo de Lleida gracias a, según explica la revista, "sus valles, bosques, picos que rozan o superan los 3.000 metros y más de 200 lagos y lagunas glaciares conforman uno de los espacios naturales mejor conservados de Europa".

"Uno de los grandes atractivos es el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, enclavado entre los valles de Aran, de Boí y de Àneu. Es un escenario ideal para practicar actividades al aire libre durante todo el año", han señalado.

Panorámica del Valle de Arán | Imagen de Iván Carmona Berriguete, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

El pirineo de Lleida esta situado al noroeste de Cataluña, y está formado por las comarcas de Val d'Aran, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Alt Urgell, Solsonès y Cerdanya.

De hecho, en este territorio está uno de los pueblos más bonito de España, situado en el Valle de Bohí en la comarca de Alta Ribagorza del Pirineo leridano.

Sant Climent de Taüll | Foto de iStock

El gran atractivo de esta región se debe a su abundante patrimonio natural de siglos de antigüedad que ha pintado el paisaje de una verde y frondosa vegetación salpicada por un gran legado de monumentos milenarios.

Entre las actividades que se pueden realizar en este destino destaca la de pasear a caballo, en bicicleta o a pie, degustar su gastronomía local y disfrutar de la naturaleza.