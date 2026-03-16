¿Por qué en algunas comunidades de España es festivo el Jueves de Semana Santa y en otras el Lunes de Pascua?

Cada año, cuando llega la Semana Santa, muchos trabajadores en España se hacen la misma pregunta: ¿por qué en algunas comunidades es festivo el Jueves Santo y en otras el Lunes de Pascua? La respuesta está en cómo se organiza el calendario laboral del país y en las tradiciones propias de cada territorio.

Calendario de abril de 2026 | iStock

Aunque la Semana Santa se celebra en toda España, no todos los días tienen el mismo carácter festivo. De hecho, el único día que es festivo en todo el país es el Viernes Santo, mientras que el resto puede variar según la comunidad autónoma.

Festivo del Jueves Santo

El Jueves Santo suele ser festivo en la mayoría de comunidades autónomas, pero no es obligatorio. En el calendario laboral español se considera un festivo nacional sustituible, lo que significa que cada comunidad puede decidir mantenerlo o cambiarlo por otra fecha.

Por eso, aunque muchas regiones lo mantienen como día no laborable, Cataluña y la Comunidad Valenciana suelen optar por hacerlo laborable y trasladar ese festivo a otro momento del calendario.

El Lunes de Pascua

En cambio, algunas comunidades prefieren celebrar como festivo el Lunes de Pascua, el día posterior al Domingo de Resurrección. Este día marca el final de las celebraciones de Semana Santa y es habitual que se celebren comidas familiares, excursiones o fiestas populares.

En España es festivo principalmente en Cataluña, Castilla- La Mancha, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja, entre otras zonas.

Mona de pascua, dulce tradicional de Semana Santa | iStock

En territorios como Cataluña o la Comunidad Valenciana, por ejemplo, es tradición reunirse en familia para comer la mona de Pascua, un dulce típico de estas fechas.

Comunidades que tienen ambos festivos

Además, hay algunas regiones que no tienen que elegir entre uno u otro y disfrutan de ambos días festivos. Es el caso de Baleares, Cantabria, Navarra, País Vasco y La Rioja, donde tanto el Jueves Santo como el Lunes de Pascua son no laborables.

Esto hace que en estos territorios el descanso pueda alargarse durante varios días, generando uno de los puentes más largos del calendario laboral.

Un calendario laboral con margen para decidir

La razón de estas diferencias está en el propio sistema laboral español. Cada año hay 14 días festivos oficiales, de los cuales algunos son comunes en todo el país y otros pueden ser elegidos por cada comunidad autónoma o incluso por los ayuntamientos.

Por eso, aunque la Semana Santa tenga un origen religioso común, la forma de celebrarla en el calendario laboral puede variar según la región, combinando tradición, cultura y organización del descanso.

En definitiva, si en tu comunidad se trabaja el Jueves Santo pero no el Lunes de Pascua (o al revés) no es un error: simplemente es una decisión del calendario autonómico.