Los pueblos más frescos de cada comunidad autónoma de España para escapar del calor este verano

Con las olas de calor que afectan a España, cada vez más viajeros buscan escaparse a lugares más frescos, donde las noches refresquen más. Para facilitar la planificación de estos viajes sin necesidad de utilizar el coche, la plataforma multimodal de viajes Omio analizó datos del clima y la temperatura de más de 3.000 estaciones meteorológicas de toda España.

El estudio identificó la localidad más fresca durante el verano (temperatura media entre junio y septiembre) en cada una de las 17 comunidades autónomas, desde Andalucía hasta la Región de Murcia. El resultado es una selección de destinos con temperaturas más agradables, ideales para escapar del calor y desconectar durante un fin de semana. La mayoría de las localidades se encuentran en zonas de montaña o a mayor altitud y se puede llegar fácilmente y cómodamente en tren, sin necesidad de una planificación complicada.

Mapa de España, de la península ibérica | iStock

El estudio muestra un patrón claro: la altitud marca una gran diferencia, las localidades de montaña y las zonas situadas a mayor altitud dominan la clasificación. La media de las temperaturas más bajas durante el verano en el país se registran en A Fonsagrada (Galicia con 15,5 °C), Barruelo de Santullán (Castilla y León con 17,3 °C) y Mieres del Camino (Asturias con 17,7 °C). Estos destinos son ideales como punto de partida para practicar senderismo, realizar excursiones a lagos y bosques y sobre todo para disfrutar de noches frescas.

Las localidades más frescas del verano en cada una de las 17 comunidades autónomas: qué hacer y cómo llegar

Todos los destinos incluidos cuentan con conexión ferroviaria.

Andalucía: Mijas – 22,7°C

Recorre las calles encaladas de Mijas Pueblo y disfruta de sus miradores con vistas a la costa.

Aragón: Sabiñánigo – 20,8°C

Un punto ideal para practicar senderismo y ciclismo en los Pirineos.

Principado de Asturias: Mieres del Camino – 17,7°C

Descubre el pasado industrial de la región visitando el histórico pozo minero y el emblemático Monumento al Minero, o sumérgete en la cultura local de la sidra.

Canarias: Artenara, Gran Canaria – 19,3°C

Alójate en esta localidad situada a gran altitud, rodeada de paisajes volcánicos, donde las noches son más frescas y las condiciones son ideales para la observación de las estrellas.

Cantabria: Reinosa – 17,8°C

Acércate al embalse del Ebro para disfrutar de tranquilos paseos o rutas en bicicleta por el interior más verde de Cantabria.

Castilla y León: Barruelo de Santullán – 17,3°C

Un tranquilo refugio para escapar del calor puede ser el Parque Natural Montaña Palentina. Descubre la historia de la minería local y visita una recreación completa de una mina subterránea de carbón.

Castilla-La Mancha: Sigüenza — 22,7°C

Explora su casco histórico medieval y su destacado patrimonio arquitectónico, declarado conjunto histórico-artístico, que incluye una catedral románica y la Plaza Mayor de estilo renacentista.

Catalunya: Puigcerdà – 19,6°C

La capital de la comarca de la Cerdanya, situada junto a la frontera con Francia, es perfecta para pasear alrededor del lago de Puigcerdá o hacer una excursión de un día a Llívia, el enclave español completamente rodeado por territorio francés.

Comunidad de Madrid: Navacerrada – 22,2°C

Ideal para una escapada a la montaña desde Madrid. La Sierra de Guadarrama permite recorrer senderos entre pinares y disfrutar de impresionantes miradores.

Comunidad Valenciana: Villafranca del Cid – 20,3°C

Descubre los paisajes montañosos del Maestrazgo o visita pueblos medievales cercanos, como La Iglesuela del Cid, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.

País Vasco: Agurain – 18,7°C

Pasea por el casco histórico medieval y descubre la auténtica gastronomía vasca, con platos como el bacalao a la vizcaína o la tarta de queso vasca.

Extremadura: Piornal – 21,2°C

Aprovecha el aire fresco de la montaña para recorrer la Ruta de la Garganta de Bonal hasta la cascada del Caozo.

Illes Balears: Valldemossa, Mallorca – 23,9°C

Un auténtico refugio frente al calor en pleno corazón de la Serra de Tramuntana. Visita la Cartuja de Valldemossa y conoce la historia del compositor Frédéric Chopin, que residió aquí durante una temporada.

Galicia: A Fonsagrada – 15,5°C

Este es el lugar más fresco de España este verano: un punto de partida perfecto para descubrir el Hospital de Montouto, un antiguo hospital de peregrinos del siglo XIV.

La Rioja: Ezcaray – 18,5°C

Combina la gastronomía y los vinos riojanos con el aire fresco de la montaña. Pasea por el centro del pueblo, descubre la oferta enogastronómica de La Rioja o realiza rutas de senderismo por la Sierra de la Demanda.

Murcia: La Unión – 24,9°C

Una localidad marcada por la actividad minera durante el siglo XX y conocida hoy por acoger prestigiosos eventos flamencos, como el Festival Internacional del Cante de las Minas.

Navarra: Altsasu – 19,4°C

Un refugio ideal para escapar del calor entre Pamplona y Vitoria-Gasteiz, con fácil acceso a las piscinas de Urdiaín, perfectas para un baño refrescante, y numerosas rutas de senderismo y naturaleza en los alrededores.

La clasificación de las localidades más frescas de España