El desfile de Cantabria con 14 carrozas y hasta 180.000 flores: la Batalla de Flores de Laredo del 28 de agosto

Nos vamos hasta la costa oriental de Cantabria, a una villa marinera que en agosto huele a mar y a dalia recién cortada. Si buscas planes de verano en el norte de España que no se parezcan a nada de lo que ya has visto, apunta una fecha concreta: el 28 de agosto.

Ese día, Laredo celebra su Batalla de Flores, un desfile de carrozas gigantes tapizadas por completo de flor natural que este año llega a su 115ª edición. Será el viernes 28 de agosto, a partir de las 17:00 horas, en el circuito de la Alameda Miramar.

Nació en 1908, en plena Belle Époque, cuando Laredo empezaba a vivir del veraneo y quiso presumir de villa. Y en su primera edición ni siquiera hubo carrozas: el desfile se celebró sobre el agua, con 25 traineras engalanadas de flores, serpentinas, caramelos y pasteles.

Duró poco en el mar. Al año siguiente la fiesta bajó a tierra firme para que pudiera participar todo el vecindario, y ahí nació la Batalla que hoy conoces. Está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y solo la Guerra Civil y la pandemia han conseguido interrumpirla.

Cada carroza de la categoría A puede llevar entre 150.000 y 180.000 flores naturales, y todas se clavan a mano, una a una, solo unas horas antes de salir a pista. La cuenta total del desfile se acerca al millón y medio de flores. Este año desfilan 14 carrozas de siete agrupaciones, tres más que en 2025. La ganadora de la pasada edición fue Aiko, del Grupo Pejino.

Batalla de las flores de Laredo, Cantabria | Civitatis

Si puedes llegar un día antes, hazlo. La víspera del desfile se llama la Noche Mágica y es, para muchos, lo mejor de la semana. El jueves 27, desde las 20:00, los talleres donde se montan las carrozas abren sus puertas y puedes ver a los carrocistas rematando la flor a contrarreloj, entre andamios y cubos de dalias. El sábado 29 las carrozas se exponen durante todo el día en un recinto acotado, en el parking situado detrás del Juzgado, para verlas de cerca y con calma.

El desfile es el corazón, pero Laredo está en fiestas del 24 al 30 de agosto. El chupinazo cae el lunes 24 con Fangoria en la Alameda Miramar, y la semana sigue con sesión de DJ, una noche de tributos rockeros y, ya el sábado, Kiko Veneno.

La propia jornada del viernes no se acaba con las carrozas: tras el desfile actúa la Orquesta Mondragón, a las 22:00 llega Andy y a medianoche los fuegos artificiales se disparan sobre la playa de La Salvé.

¿Qué ver en Laredo?

Merece la pena estirar la escapada. La Puebla Vieja de Laredo es un casco medieval de calles empinadas coronado por la iglesia de Santa María de la Asunción, del siglo XIII, y desde la Atalaya tienes una de las mejores vistas de la bahía.

La Salvé es un arenal larguísimo que en agosto justifica por sí solo el viaje. Súmale el puerto viejo, las anchoas de la comarca y la cercanía de Santoña, y ya tienes el fin de semana resuelto.

La Batalla de Flores es un arte que nace para morir, y por eso hay que verla en directo. El 28 de agosto, a las cinco de la tarde, en Laredo.