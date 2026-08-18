Las playas más bonitas de España por comunidades autónomas

Elegir la playa más bonita de cada comunidad autónoma es un deporte de riesgo. Cada territorio defiende sus arenales como defiende su gastronomía. Hemos hecho un listado de las mejores playas por comunidades autónomas y para no mojarnos solos, nos hemos apoyado en las selecciones que han hecho grandes referentes del turismo o el último ranking de la plataforma Holidu, que este 2026 ha vuelto a poner patas arriba el mapa playero español. Este es el resultado, de norte a sur y de la costa al interior.

Galicia: Playa de Rodas (Isla Cíes, Pontevedra)

Playa de Rodas, islas Cíes | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Esta playa de las Islas Cíes fue bautizada en su día por la prensa británica como la mejor del mundo. Arena blanca y fina como el azúcar, aguas de un turquesa que parece caribeño y la protección del Parque Nacional de las Islas Atlánticas.

Asturias: Playa del Silencio (Cudillero)

Playa del Silencio, en Asturias | iStock

De aspecto casi jurásico, esta cala salvaje enmarcada por acantilados verdes y taludes rocosos es la esencia del Cantábrico en estado puro. Compite mano a mano con la diminuta y singularísima Gulpiyuri, esa playa sin mar a la vista que es Monumento Natural, pero el Silencio gana por espectáculo.

Cantabria: Playa de Mataleñas (Santander)

Mataleñas, Santander | iStock

La pequeña cala santanderina se ha colado en el top 5 nacional del ranking de Holidu (cuarta mejor playa de España) siendo la única del norte peninsular en lograrlo. Arena dorada, acantilados entre Cabo Menor y Cabo Mayor y un acceso un tanto complicado.

País Vasco: La Concha (San Sebastián)

Playa de la Concha, en San Sebastián | iStock

Hay pocas certezas en la vida, y una de ellas es que La Concha es la playa urbana más elegante de España. Su bahía en forma de concha, con la isla de Santa Clara al fondo y la barandilla blanca más fotografiada del país, es un icono.

Cataluña: Cala d'Aiguablava (Begur, Girona)

Cala d'Aiguablava-Begur | Imagen de Myriam Thyes en Wikimedia Commons, licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Su nombre en catalán significa "agua azul" y es toda una declaración de intenciones. Apenas 100 metros de cala entre pinares y acantilados con una de las aguas más limpias y transparentes de la Costa Brava. Cala Pola, en Tossa de Mar, fue la otra finalista.

Comunidad Valenciana: Cala Granadella (Jávea, Alicante)

Cala de la Granadella | iStock

Abrazada por montañas, la Granadella ha sido elegida en varias ocasiones la mejor playa de España, así que aquí el consenso fue rápido. La vecina cala del Portitxol, con sus casitas de pescadores blanquiazules, se queda con la plata.

Murcia: Playas de Calblanque (Cartagena)

Playas de Calblanque en Cartagena | iStock

El Parque Regional de Calblanque es una sucesión de arenales y calas vírgenes de arena dorada y sierras áridas mecidas por el viento donde el Mediterráneo se muestra tal y como era antes del turismo de masas.

Andalucía: Playa de los Genoveses (Níjar, Almería)

Playa de los Genoveses | Imagen cortesía de Turismo de España

Con más de mil kilómetros de litoral, elegir en Andalucía era casi una crueldad, pero los Genoveses, en pleno Cabo de Gata, ponen de acuerdo a casi todos los referentes: una bahía virgen de dunas doradas, chumberas y pitas que ha sido escenario de cine y que cambia la jerarquía de valores de quien la pisa. Bolonia, con su Gran Duna gaditana, y la turquesa playa de los Muertos protagonizaron el debate más reñido de esta lista.

Islas Baleares: Ses Illetes (Formentera)

Playa de Ses Illetes | Imagen cortesía de Turismo de Formentera

La Playa de Muro, en Mallorca, acaba de coronarse como la mejor playa de España y cuarta de Europa en 2026, y las menorquinas Macarella y Macarelleta forman el conjunto más fotogénico del archipiélago; pero si hablamos de belleza pura, Ses Illetes es esa lengua de arena blanca y agua transparente que aparece constantemente entre las mejores playas del mundo, lo más parecido al Caribe sin salir de España.

Canarias: Playa de Cofete (Pájara, Fuerteventura)

Playa de Cofete | Imagen de Pablosievert, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

12 kilómetros de paisaje épico y desértico a los pies de las montañas de Jandía. Cofete es la playa salvaje por excelencia, sin sombrillas, sin edificios y con el Atlántico rugiendo, y este 2026 figura entre las mejor valoradas de España según Holidu.

Comunidad de Madrid: Las Presillas (Rascafría)

Embalse Las Presillas | Wikimedia Commons

Tres grandes piscinas naturales en el Valle del Lozoya, en plena Sierra de Guadarrama, rodeadas de praderas, montañas y con el Monasterio de El Paular a un paseo, es el refugio veraniego de los madrileños por excelencia.

Castilla y León: Lago de Sanabria (Zamora)

El Lago de Sanabria | iStock

El mayor lago de origen glaciar de la península es también la playa de Castilla y León. Arenales como Custa Llago o Viquiella permiten el baño en sus aguas e incluso navegar en catamarán, todo en un entorno de montaña que nada tiene que envidiar a la costa.

Castilla-La Mancha: Lagunas de Ruidera (Ciudad Real y Albacete)

Lagunas de Ruidera | Pixabay

16 lagunas de aguas transparentes y turquesas que se derraman unas en otras a lo largo de 30 kilómetros formando cascadas y arroyos: el llamado oasis de La Mancha es, sencillamente, uno de los paisajes de baño más asombrosos de España.

Extremadura: Playa de Orellana (Badajoz)

Playa de Orellana La Vieja (Badajoz) | Turismo de Extremadura

La "Costa Dulce" extremeña fue la primera playa de interior de España en lucir la bandera azul y sigue siendo la reina indiscutible. Un gran arenal a orillas de uno de los embalses más limpios del país, con chiringuitos, deportes náuticos y ambiente de costa.

Aragón: Embalse de Lanuza (Sallent de Gállego, Huesca)

Embalse de Lanuza | Imagen cortesía de Turismo de Aragón

En pleno Alto Gállego, este embalse pirenaico ofrece un entorno de ensueño con embarcadero y es sede del festival Pirineos Sur, cuyo escenario flotante sobre el agua es una de las estampas del verano aragonés.

Navarra: Playa de Lerate (embalse de Alloz)

Un mar interior de aguas ligeramente salinas y azul turquesa encajado entre los valles de Yerri y Guesálaz. La bahía de Lerate recibió en su día la primera Bandera Azul de la historia de Navarra y sigue siendo el arenal favorito de la comunidad foral, con vela, paddle surf y hasta parapente.

La Rioja: El Rasillo (embalse González-Lacasa)

A 1.000 metros de altura y rodeada de extensos pinares en el embalse González Lacasa, entre Ortigosa y El Rasillo, esta playa de montaña con club náutico, piraguas y restaurante junto al agua demuestra que en la tierra del vino también saben de chapuzones.

Ya lo habéis visto. En España no hay ni un solo rincón a más de un chapuzón de distancia. Al final, da igual que tu verano huela a salitre o a pinar de montaña, porque este país esconde arenales de postal tanto donde rompen las olas como donde se remansan los ríos. Así que ya sabes: elige tu comunidad, prepara la toalla y, si alguien te dice que sin mar no hay playa, comparte esta lista.