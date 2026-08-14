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Feria de Málaga 2026: Programa con todos los conciertos gratis
Todos los conciertos gratis de la Feria de Málaga 2026, que se celebra del 14 al 22 de agosto, ¡no te pierdas el programa!
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La Feria de Málaga 2026 se celebra del 14 al 22 de agosto y ya son muchas las personas que se están preparando para uno de los eventos más esperados del verano.
El viernes 14 de agosto habrá, a las 24:00 horas, un espectáculo piromusical y el sábado, a las 22:00 horas, es la inauguración del alumbrado artístico, justo después del pregón de las fiestas, a cargo de Juan Francisco Funes Arjona.
Como bien sabrás, la Feria de Málaga se vive de día y de noche, con dos escenarios distintos. La Feria de Día tiene lugar en el centro histórico, en calles como Larios, la plaza de la Constitución o el entorno de la plaza de la Merced.
Y durante la noche, el protagonismo se traslada al Recinto Ferial Cortijo de Torres, donde continúa la celebración con conciertos, atracciones, casetas y actuaciones hasta bien entrada la madrugada. Además, a diferencia de otras ferias, aquí el acceso a las casetas es gratuito.
Pero como sabemos que uno de los puntos fuertes son los conciertos gratuitos, a continuación te dejamos el programa con todos ellos:
Conciertos gratis de la Feria de Málaga 2026
Sábado 15 de agosto
- 21:30 horas: Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos
- 22:00 horas: Encarni Navarro y Diana Navarro
Domingo 16 de agosto
- 21:30 horas: Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos
- 22:00 horas: Ana Romma y David DeMaría
Martes 18 de agosto
- 21:30 horas: Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos
- 22:00 horas: Tabletom y Medina Azahara
Miércoles 19 de agosto
- 21:30 horas: Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos
- 22:00 horas: Hoffman y Nancys Rubias
Jueves 20 de agosto
- 21:30 horas: Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos
- 22:00 horas: Tonia Rodríguez y Zenet
Viernes 21 de agosto
- 22:30 horas: Antonio Carmona
Sábado 22 de agosto
- 22:30 horas: Paloma San Basilio
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