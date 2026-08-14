Feria de Málaga 2026: Programa con todos los conciertos gratis

La Feria de Málaga 2026 se celebra del 14 al 22 de agosto y ya son muchas las personas que se están preparando para uno de los eventos más esperados del verano.

El viernes 14 de agosto habrá, a las 24:00 horas, un espectáculo piromusical y el sábado, a las 22:00 horas, es la inauguración del alumbrado artístico, justo después del pregón de las fiestas, a cargo de Juan Francisco Funes Arjona.

Como bien sabrás, la Feria de Málaga se vive de día y de noche, con dos escenarios distintos. La Feria de Día tiene lugar en el centro histórico, en calles como Larios, la plaza de la Constitución o el entorno de la plaza de la Merced.

Y durante la noche, el protagonismo se traslada al Recinto Ferial Cortijo de Torres, donde continúa la celebración con conciertos, atracciones, casetas y actuaciones hasta bien entrada la madrugada. Además, a diferencia de otras ferias, aquí el acceso a las casetas es gratuito.

Pero como sabemos que uno de los puntos fuertes son los conciertos gratuitos, a continuación te dejamos el programa con todos ellos:

Conciertos gratis de la Feria de Málaga 2026

Sábado 15 de agosto

21:30 horas: Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos

22:00 horas: Encarni Navarro y Diana Navarro

Domingo 16 de agosto

21:30 horas: Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos

22:00 horas: Ana Romma y David DeMaría

Martes 18 de agosto

21:30 horas: Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos

22:00 horas: Tabletom y Medina Azahara

Miércoles 19 de agosto

21:30 horas: Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos

22:00 horas: Hoffman y Nancys Rubias

Jueves 20 de agosto

21:30 horas: Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos

22:00 horas: Tonia Rodríguez y Zenet

Viernes 21 de agosto

22:30 horas: Antonio Carmona

Sábado 22 de agosto