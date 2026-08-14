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Feria de Málaga 2026: Programa con todos los conciertos gratis

Todos los conciertos gratis de la Feria de Málaga 2026, que se celebra del 14 al 22 de agosto, ¡no te pierdas el programa!

Feria de Málaga 2025

Foto de Álex Zea / Europa Press

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Irene Picazo
Irene Picazo
Publicado:

La Feria de Málaga 2026 se celebra del 14 al 22 de agosto y ya son muchas las personas que se están preparando para uno de los eventos más esperados del verano.

El viernes 14 de agosto habrá, a las 24:00 horas, un espectáculo piromusical y el sábado, a las 22:00 horas, es la inauguración del alumbrado artístico, justo después del pregón de las fiestas, a cargo de Juan Francisco Funes Arjona.

Como bien sabrás, la Feria de Málaga se vive de día y de noche, con dos escenarios distintos. La Feria de Día tiene lugar en el centro histórico, en calles como Larios, la plaza de la Constitución o el entorno de la plaza de la Merced.

Y durante la noche, el protagonismo se traslada al Recinto Ferial Cortijo de Torres, donde continúa la celebración con conciertos, atracciones, casetas y actuaciones hasta bien entrada la madrugada. Además, a diferencia de otras ferias, aquí el acceso a las casetas es gratuito.

Pero como sabemos que uno de los puntos fuertes son los conciertos gratuitos, a continuación te dejamos el programa con todos ellos:

Conciertos gratis de la Feria de Málaga 2026

Sábado 15 de agosto

  • 21:30 horas: Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos
  • 22:00 horas: Encarni Navarro y Diana Navarro

Domingo 16 de agosto

  • 21:30 horas: Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos
  • 22:00 horas: Ana Romma y David DeMaría

Martes 18 de agosto

  • 21:30 horas: Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos
  • 22:00 horas: Tabletom y Medina Azahara

Miércoles 19 de agosto

  • 21:30 horas: Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos
  • 22:00 horas: Hoffman y Nancys Rubias

Jueves 20 de agosto

  • 21:30 horas: Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos
  • 22:00 horas: Tonia Rodríguez y Zenet

Viernes 21 de agosto

  • 22:30 horas: Antonio Carmona

Sábado 22 de agosto

  • 22:30 horas: Paloma San Basilio

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