El mapa de la Feria de Málaga 2026 con todas las calles y casetas

La Feria de Málaga 2026, que se celebrará del 15 al 22 de agosto, ya cuenta con el plano oficial del Real de Cortijo de Torres, una herramienta imprescindible para quienes quieran orientarse entre las decenas de casetas, escenarios y zonas de ocio.

El mapa muestra la distribución completa del recinto ferial, con la ubicación de todas las calles y casetas, además de los principales servicios. Entre ellos figuran la Caseta Municipal San Miguel, la Caseta de Verdiales, la Caseta Municipal del Mayor 'El Rengue', la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla, la zona de atracciones, el auditorio municipal, el espacio de exhibición ecuestre y la zona de juventud. También aparecen señalizados los aseos, puntos de información, paradas de autobús y taxi, puntos violeta, servicios sanitarios y zonas adaptadas para personas con movilidad reducida.

El acceso principal al recinto se realiza por la Portada Principal, aunque el plano también recoge una segunda entrada por la Avenida José Ortega y Gasset, facilitando la llegada de los asistentes desde distintos puntos de la ciudad.

La Feria de Málaga arrancará el 15 de agosto y se prolongará hasta el 22 de agosto, con una intensa programación repartida entre el Centro Histórico y el Real, donde se celebrarán conciertos, actuaciones, actividades familiares y las tradicionales casetas. Además, esta edición contará con cerca de 200 espectáculos gratuitos repartidos por diferentes espacios de la ciudad.