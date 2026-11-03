El pueblo a 800 metros de altitud en Alicante conocido por su embutido artesanal

A casi 800 metros de altura desde la ciudad de Alicante está la pequeña localidad de Torremanzanas con tan solo 714 habitantes. Se trata de un municipio compuesto por calles estrechas y carreteras rodeadas de montañas, donde los viajeros podrán respirar una calma inigualable.

Para los apasionados de las actividades al aire libre y sorprendentes paisajes, este pueblo lleno de senderos sorprende por todo lo que tiene que ofrecer como su impresionante torre medieval conocida como La Casa Alta originaria del siglo XII hasta los diferentes miradores que parten del propio casco urbano hacia la sierra.

Además, la localidad mantiene sus locales y productos tradicionales como sus hornos de leña, almazaras y carnicerías artesanas como parte esencial de su economía e historia.

Siete generaciones del mejor embutido artesano

Uno de los negocios más emblemáticos de Torremanzanas y de parada obliatoria es La Capsana, una carnicería de embutido artesanal que se fundó en el año 1840 y cuyo negocio ha pasado de generación en generación conservando sus recetan originales.

Actualmente, Silvia Pérez Sánchez está al frente del establecimiento, elaborando embutidos de carácter natural, sin aditivos ni azúcares.

“Tenemos la suerte de ofrecer un producto único, sin aditivos, sin azúcares, tenemos pelotas tradicionales para el caldo y mucha gente de fuera vuelve al pueblo solo para comprar nuestros embutidos, incluso viajeros que vienen de otros países como Estados Unidos” comenta Silvia.

Si lo que buscas es un destino en el que desconectar, disfrutar en plena naturaleza y paseos magníficos acompañados de una espectacular gastronomía, este pequeño pueblo de la provincia de Alicante es la opción idónea. Un lugar donde podrás disfrutar de la cercanía de sus vecinos, sus tradiciones y su riqueza patrimonial que aún siguen intactas.