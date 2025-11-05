Navipark, el parque temático de Navidad gratuito de Móstoles, ya tiene fecha de apertura: 40 atracciones, pista de hielo y noria gigante

Ahora que ya ha pasado Halloween, son muchas las personas que se están preparando para la Navidad e incluso los parques temáticos ya están casi a punto para sus aperturas, como es el caso de Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz.

Pero... ¿sabes que Móstoles tiene su propio parque navideño? Se trata de Navipark y este año han decidido adelantar su apertura al 22 de noviembre hasta el 6 de enero de 2026.

Se encuentra ubicado en el Parque Finca Liana, tiene más de 100.000 m2 de extensión y una de sus grandes novedades de este año es la gran pista de hielo cubierta que tendrá una rolling disco, para bailar y patinar al mismo tiempo.

Además de esta pista de hielo, también habrá más de 40 atracciones, como un carrusel de dos plantas, una noria de 30 metros, un tiovivo, la Villa de Papá Noel, un Belén gigante y mucho más. Se espera que también estén las atracciones del año pasado como un scalextric, una pista americana, un tren de la bruja, un globo hinchable, un barco pirata infantil, una mini noria, un tren infantil navideño, un tobogán de trineos, un tren turístico... etc.

Además, tendrá muchas más figuras luminosas y más iluminación en el recinto que el año pasado. Por si no fuera poco, también cuenta con una zona de restauración y gastronomía con un "Christimas Burger", una zona de sabores latinos y un mesón de comida tradicional.

La entrada al recinto de Navipark es gratuita pero debes tener en cuenta que las atracciones si tienen coste adicional.

Navipark inclusivo

Todos los días de 17:00 horas a 18:00 horas el recinto no tendrá ni música ni luces estridentes atenuándose la iluminación, adaptándolo a las personas con hipersensibilidad sensorial. Además, las personas con diversidad funcional tendrán prioridad de acceso a servicios y actividades de forma preferente, presentando la correspondiente documentación que lo acredite.

Navipark tendrá sonido ambiente y el hilo musical del Parque Finca Liana se limitará exclusivamente al interior, minimizando el impacto en los alrededores del parque y compatibilizándolo con el descanso vecinal.