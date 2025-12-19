En este pueblo marinero de Cataluña preparan el mejor panettone de chocolate de España 2025

Esta época del año se asocia con muchas cosas: las luces, los árboles, los regalos y por supuesto, la comida, sin olvidar los dulces. En Europa se consumen distintos postres típicos de Navidad, como el panettone en Italia, que ha llegado a España adaptando la receta. Incluso se ha creado una versión de panettone de chocolate en Cataluña, considerada por muchos como una de las mejores del país.

El galardón al mejor panettone de chocolate de España 2025 se ha otorgado a un pueblo marinero de Cataluña llamado Torredembarra, en la provincia de Tarragona, famosa por su ubicación en la Costa Dorada, sus playas y su rico patrimonio. Este premio reconoce un panettone que destaca por su textura ligera y un uso perfecto del chocolate, logrado gracias a un proceso de fermentación lenta que asegura la mejor consistencia.

El obrador ganador ha sido Cal Jan, una pastelería familiar reconocida por su trabajo, tradición, calidad e innovación. No es el primer premio que reciben, ya que en 2021 también fueron galardonados por el mejor panettone de España. Fundada en 2012 por los hermanos Siscu y Jordi, y con la incorporación de Rafel y Adrià, la marca ha combinado esfuerzo, formación profesional y pasión por la repostería, abriendo en 2019 la cafetería Sal y Sucre y expandiéndose al Mercado Central de Tarragona. En la pastelería ofrecen dos opciones de panettone: el de chocolate y el tradicional de frutas, ambos por 31 euros, IVA incluido.

Qué ver en Torredembarra

Si decides visitar el pueblo y probar este delicioso postre, también puedes disfrutar de sus playas, naturaleza, patrimonio y cultura.

Playas: Platja del Baix a Mar y Platja dels Muntanyans, ideales para disfrutar del mar Mediterráneo.

Naturaleza: Parque Natural dels Muntanyans, con dunas y biodiversidad única.

Patrimonio y cultura: Torre de la Vila, antiguo torreón defensivo; Iglesia Arciprestal de Sant Pere i Sant Pau, con estilos gótico y barroco; y el casco antiguo, con calles estrechas, plazas con encanto y tiendas locales.

Torredembarra combina así gastronomía, historia y naturaleza, convirtiéndose en un destino perfecto para disfrutar de la Navidad y de su famoso panettone de chocolate.