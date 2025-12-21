Ni Madrid, ni Barcelona: La otra ciudad de España donde más ha tocado El Gordo de la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede tocar en cualquier lugar y a cualquier persona de España, y en esa posibilidad es gran parte de su magia: la esperanza y la ilusión de pensar que el próximo premio puede ser el nuestro. Cada año, millones de personas participan en la Lotería de Navidad, manteniendo viva una tradición profundamente arraigada en la cultura española.

Aunque el azar es el único factor decisivo, hay lugares que, por distintos motivos, parecen tener más suerte que otros. Es por eso que hemos querido hacer una recopilación de las ciudades más afortunadas, además de analizar cuál podría ser la ciudad donde sea más probable que vuelva a tocar en 2025.

Bilbao, en el País Vasco | Jose Francisco Fernandez Saura / Pexels

Según las estadísticas históricas, Madrid y Barcelona lideran el ranking de ciudades donde más veces ha caído el primer premio. Madrid encabeza la lista con 83 ocasiones, seguida de Barcelona, donde El Gordo ha caído 49 veces. Sin embargo, hay otras ciudades que, aunque menos mediáticas, también destacan por su fortuna. Es el caso de Bilbao, donde el premio ha recaído 14 veces, situándola como una de las ciudades más afortunadas de España. Tras ella aparecen Valencia y Zaragoza, que también acumulan varios premios importantes a lo largo de los años.

Eso sí, estos datos deben interpretarse con cautela. El mayor número de premios en grandes ciudades se explica, en gran parte, porque son también las que más décimos venden. Esta alta demanda convierte a administraciones míticas como Doña Manolita, en Madrid, o La Bruixa d’Or, en Lleida, en auténticos lugares de peregrinación para quienes buscan repetir la suerte ajena.

Al final, la Lotería de Navidad sigue siendo un juego de azar, pero las cifras, la tradición y la historia alimentan la ilusión colectiva que cada diciembre vuelve a unir a todo un país.