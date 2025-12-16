El pueblo nevado de Cataluña que tiene casas de piedra y está lleno de leyendas navideñas

No sorprende afirmar que Cataluña posee lugares de belleza impresionante, muchos de ellos perfectos para viajar en cualquier temporada. Algunos se adaptan especialmente a cada estación: por ejemplo, Calella de Palafrugelles ideal en verano, mientras que en invierno destaca Os de Civis, en el Pirineo catalán.

Este pintoresco pueblo pertenece a la provincia de Lleida y solo se puede acceder desde Andorra. A pesar de su reducido tamaño, posee un encanto especial que no pasa desapercibido para nadie que lo visite. Otra de sus particularidades es su escasa población, de apenas 60 habitantes, motivada en parte por las condiciones meteorológicas extremas, especialmente en invierno.

La arquitectura de Os de Civis se mantiene fiel al pasado, con tejados de pizarra negra, característicos de los Pirineos, y construcciones realizadas con materiales autóctonos que se adaptan al entorno y al clima, ofreciendo funcionalidad y armonía con el paisaje. Es un lugar ideal para quienes disfrutan del ambiente rural, la tradición arquitectónica y actividades como el senderismo y la nieve.

Que ver

Si visitas Os de Civis, no puedes perderte su patrimonio, destacando la iglesia consagrada a Sant Pere i Santa Margarida, erigida sobre un antiguo castillo. En su interior había un mural gótico al fresco que hoy se conserva en el Museo Diocesano de la Seu d’Urgell. También se pueden observar restos medievales en algunas casas y un palomar en forma de torre en las afueras, en la falda de la montaña entre los ríos Salòria y Setúria.

El pueblo mantiene además una energía especial, con leyendas en cada rincón. Por ejemplo, es tradicional colocar carlinas en las puertas, flores que, según la tradición, alejan a brujas y malos espíritus.

En cuanto a la naturaleza, Os de Civis ofrece rutas clásicas como las que llevan al Estany de l’Estanyó o al Pic de l’Estanyó, conectando con el Parque Natural del Alt Pirineu y con rutas de alta montaña hacia Andorra. Estos recorridos permiten disfrutar de paisajes espectaculares, flora y fauna de alta montaña, con opciones para todos los niveles. En invierno, todo el entorno se tiñe de blanco, creando una postal espectacular que convierte al pueblo en un destino navideño único.