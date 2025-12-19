¿Está incluido el Metro de Madrid y el AVE en el nuevo abono único de 60 euros para viajar desde enero?

Esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba un nuevo abono único para viajar por toda España por 60 euros al mes y, también, la renovación de los descuentos al transporte público en 2026.

Desde que salió publicada esta noticia, son muchas las personas que tienen dudas al respecto, como por ejemplo: ¿qué incluye y qué no?, ¿entra el Metro de Madrid y el AVE?

Trenes de AVE de Renfe | iStock

Lo primero que tienes que saber es que el abono único estará disponible a partir del 19 de enero de 2026 y tendrá un precio de 60 euros al mes (30 euros para los jóvenes menores de 26 años).

Qué incluye el abono único de transporte de España

Dentro de este abono único estarán incluidos los trenes de Media Distancia, Cercanías y autobuses estatales. Pero no, no valdrá para los trenes de Alta Velocidad.

Cartel del Metro de Madrid | iStock

¿Y que pasa con el Metro de Madrid o el de Barcelona y el tranvía y los autobuses urbanos e interurbanos? Por el momento, estos servicios tampoco están incluidos en el nuevo abono único y que en un futuro entren o no dependerá de que las autonomías se sumen, tal y como dijo Pedro Sánchez.

En resumen, si un usuario ha obtenido el abono único y quiere viajar en el Metro de Madrid, por ejemplo, tendrá que sacar su correspondiente billete o abono de Metro de Madrid a parte.