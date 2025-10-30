¡APUNTA LA FECHA!
Este es el día en el que se encenderán las luces de Navidad en Madrid 2025
Ya sabemos cuándo se encenderán las luces de Navidad de Madrid, uno de los momentos más mágicos de la ciudad. A continuación te contamos la fecha exacta y cómo será el alumbrado navideño de este año. ¡No te lo pierdas!
Publicidad
La Navidad ya está aquí y uno de los mejores lugares para vivirla es, sin duda Madrid. Y como no podían hacernos esperar más, ¡ya han anunciado cuando será el encendido del alumbrado!
Tendrá lugar el 22 de noviembre en la Plaza de Cibeles, tal y como ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Este año se encenderán 13 millones de bombillas en más de 240 emplazamientos de los 21 distritos.
Las luces de este año contarán con 126 cerezos, 13 abetos luminosos y 7.134 cadenetas que sumarían 157 kilómetros. El alumbrado será totalmente respetuoso con la sostenibilidad ambiental gracias al uso de modernas y eficientes tecnologías ya que todo el alumbrado será tipo led.
Por segundo año consecutivo, el alumbrado contará con luces diseñadas por niños de primero y segundo de Primaria que se presentaron al concurso escolar de dibujo convocado por el Ayuntamiento. Pero también contarán con propuestas de diseñadores y especialistas de reconocido prestigio, a los que se sumarán nuevas incorporaciones gracias al convenio entre el Consistorio y la Asociación Creadores de Moda de España (ACME).
Las luces de Navidad de Madrid de este 2025 sumarán una longitud de 157 kilómetros, el equivalente a ir de Madrid a Toledo y volver. A los cerezos y cadenetas se sumarán 13 grandes abetos luminosos, además de otros motivos típicamente navideños.
Publicidad