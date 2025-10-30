Este es el día en el que se encenderán las luces de Navidad en Madrid 2025

La Navidad ya está aquí y uno de los mejores lugares para vivirla es, sin duda Madrid. Y como no podían hacernos esperar más, ¡ya han anunciado cuando será el encendido del alumbrado!

Tendrá lugar el 22 de noviembre en la Plaza de Cibeles, tal y como ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Este año se encenderán 13 millones de bombillas en más de 240 emplazamientos de los 21 distritos.

Luces de Navidad de la Puerta del Sol de Madrid | iStock

Las luces de este año contarán con 126 cerezos, 13 abetos luminosos y 7.134 cadenetas que sumarían 157 kilómetros. El alumbrado será totalmente respetuoso con la sostenibilidad ambiental gracias al uso de modernas y eficientes tecnologías ya que todo el alumbrado será tipo led.

Por segundo año consecutivo, el alumbrado contará con luces diseñadas por niños de primero y segundo de Primaria que se presentaron al concurso escolar de dibujo convocado por el Ayuntamiento. Pero también contarán con propuestas de diseñadores y especialistas de reconocido prestigio, a los que se sumarán nuevas incorporaciones gracias al convenio entre el Consistorio y la Asociación Creadores de Moda de España (ACME).

Navidad en Madrid | iStock

Las luces de Navidad de Madrid de este 2025 sumarán una longitud de 157 kilómetros, el equivalente a ir de Madrid a Toledo y volver. A los cerezos y cadenetas se sumarán 13 grandes abetos luminosos, además de otros motivos típicamente navideños.