Los pueblos de España donde más ha tocado El Gordo de la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad ya forma parte de nuestra cultura y de la tradición navideña. Cada 22 de diciembre millones de personas esperan con ilusión y esperanza un cambio que podría transformar sus vidas. La tradición es tal que incluso anticipamos con emoción el anuncio de La Lotería, capaz de sacar más de una lágrima a quienes siguen cada número. En el amor como en el juego, hay quienes tienen más suerte que otros, y hoy te contamos cuáles son los municipios más afortunados.

Con más de 200 años de historia, la Lotería de Navidad ha cambiado cientos de hogares, sobre todo en Madrid, la ciudad que más veces ha tenido el Gordo, hasta en 84 ocasiones. Le siguen Barcelona (44 veces), Sevilla (19), Bilbao (16) y Valencia (15), según datos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas (SELAE).

Algunos municipios pequeños también destacan por su buena fortuna. Manises, en Valencia, ha recibido el Gordo siete veces: 1971, 1986, 2012, 2013, 2018, 2022 y 2023. Este récord, sorprendente para una localidad de unos 30.000 habitantes, ha convertido a su administración de lotería en una de las más visitadas de España, con compradores que esperan “contagiarse” de la suerte de este pueblo valenciano.

O Porriño, en Pontevedra, se ha hecho famosa en Galicia tras recibir el Gordo en cuatro ocasiones recientes: 2018, 2020, 2022 y 2023, todas ellas repartidas por la administración El X de la Suerte, en la calle Ramón González. Este hecho ha atraído a miles de visitantes cada año, ansiosos por intentar su propia suerte.

Torrejón de Ardoz, en Madrid, también ha tenido cuatro premios del Gordo: 1988, 2017, 2018 y 2022, además de otros premios importantes, reforzando su reputación de municipio afortunado durante las fiestas navideñas.

Finalmente, Sort, en Lleida, mantiene su fama gracias a la administración La Bruixa d’Or, que ha repartido el Gordo en 2003, 2004, 2007 y 2017. El nombre del pueblo, que significa "suerte" en catalán, ha hecho de Sort un referente para jugadores de toda España.

Conocer estas historias nos hace soñar y mantener viva la esperanza, la Lotería de Navidad puede cambiar la vida 180 grados, tal como lo ha hecho con miles de hogares a lo largo de la historia.