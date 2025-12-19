Cómo visitar El Teide con nieve en Tenerife: Autobuses lanzadera y horarios

El paso de la borrasca Emilia ha hecho que muchas personas sientan curiosidad por visitar El Teide con nieve, situado en Tenerife (Islas Canarias), y que es uno de los paisajes más bonitos de la naturaleza este invierno.

Sin embargo, debido a la gran afluencia de visitantes que se esperan este fin de semana, 20 y 21 de diciembre, se han activado restricciones al tráfico del vehículo privado y autobuses lanzadera de ascenso.

El Teide de Tenerife con nieve | iStock

Este control se llevará a cabo desde las 18:00 horas de este viernes 19 de diciembre, hasta las 10:00 horas del lunes 22 de diciembre de 2025 en las principales vías de acceso al Parque Nacional del Teide.

Los autobuses lanzadera serán gratuitos y se han habilitado en tres puntos de acceso:

Vilaflor, y se llegará hasta el Teleférico.

La Esperanza (C/ La Sardinera) y llegarán hasta el cruce de Izaña.

Aguamansa (entrada a la Caldera) y llegarán hasta el Portillo Alto.

Y los horarios son:

Subidas hacia el Teide entre las 10:00 y las 14:00 horas.

Últimas salidas de regreso del Teide a las 17:00 horas.

Además, el ascenso en transporte público colectivo estará permitido de 10:00 a 14:00 horas. Entre las 14:00 y las 17:00, podrán circular exclusivamente para facilitar la salida de personas del Parque Nacional.

También de forma excepcional, durante el mismo fin de semana y en el horario comprendido entre las 10:00 y las 18:00 horas, se autoriza el acceso al transporte discrecional de viajeros únicamente por: TF-21 (Vilaflor - Teleférico): desde el PK 53+000 (Vilaflor) hasta el PK 46+700, a la altura del Parador. El ascenso de personas se permitirá, en concreto, de 10:00 a 14:00 horas, quedando autorizado el tránsito entre las 14:00 y las 17:00 horas solo para facilitar la salida del Parque Nacional.

Durante el periodo indicado, se cerrarán al tráfico rodado:TF-21 (La Orotava): PK 16+500, zona de Aguamansa. TF-21 (sur): PK 53, a la altura de Boca Tauce. TF-24 (La Esperanza): intersección con la TF-523, PK 23+800, en el Cruce de Los Loros.

Además, en el Parque Nacional del Teide, se aplicarán las siguientes medidas restrictivas: la limitación de velocidad a 50 km/h para todos los vehículos y el cierre al tráfico rodado del tramo comprendido entre Portillo Alto (PK 34+000) y el Teleférico del Teide (PK 43+000).