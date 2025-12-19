MUY IMPORTANTE
Cómo visitar El Teide con nieve en Tenerife: Autobuses lanzadera y horarios
Si tienes pensado visitar El Teide con nieve este fin de semana (sábado 20 y domingo 21 de diciembre) a continuación te contamos las restricciones al tráfico privado y los autobuses lanzadera gratuitos que habrá disponibles.
Publicidad
El paso de la borrasca Emilia ha hecho que muchas personas sientan curiosidad por visitar El Teide con nieve, situado en Tenerife (Islas Canarias), y que es uno de los paisajes más bonitos de la naturaleza este invierno.
Sin embargo, debido a la gran afluencia de visitantes que se esperan este fin de semana, 20 y 21 de diciembre, se han activado restricciones al tráfico del vehículo privado y autobuses lanzadera de ascenso.
Este control se llevará a cabo desde las 18:00 horas de este viernes 19 de diciembre, hasta las 10:00 horas del lunes 22 de diciembre de 2025 en las principales vías de acceso al Parque Nacional del Teide.
Los autobuses lanzadera serán gratuitos y se han habilitado en tres puntos de acceso:
- Vilaflor, y se llegará hasta el Teleférico.
- La Esperanza (C/ La Sardinera) y llegarán hasta el cruce de Izaña.
- Aguamansa (entrada a la Caldera) y llegarán hasta el Portillo Alto.
Y los horarios son:
- Subidas hacia el Teide entre las 10:00 y las 14:00 horas.
- Últimas salidas de regreso del Teide a las 17:00 horas.
Además, el ascenso en transporte público colectivo estará permitido de 10:00 a 14:00 horas. Entre las 14:00 y las 17:00, podrán circular exclusivamente para facilitar la salida de personas del Parque Nacional.
También de forma excepcional, durante el mismo fin de semana y en el horario comprendido entre las 10:00 y las 18:00 horas, se autoriza el acceso al transporte discrecional de viajeros únicamente por: TF-21 (Vilaflor - Teleférico): desde el PK 53+000 (Vilaflor) hasta el PK 46+700, a la altura del Parador. El ascenso de personas se permitirá, en concreto, de 10:00 a 14:00 horas, quedando autorizado el tránsito entre las 14:00 y las 17:00 horas solo para facilitar la salida del Parque Nacional.
Durante el periodo indicado, se cerrarán al tráfico rodado:TF-21 (La Orotava): PK 16+500, zona de Aguamansa. TF-21 (sur): PK 53, a la altura de Boca Tauce. TF-24 (La Esperanza): intersección con la TF-523, PK 23+800, en el Cruce de Los Loros.
Además, en el Parque Nacional del Teide, se aplicarán las siguientes medidas restrictivas: la limitación de velocidad a 50 km/h para todos los vehículos y el cierre al tráfico rodado del tramo comprendido entre Portillo Alto (PK 34+000) y el Teleférico del Teide (PK 43+000).
Publicidad