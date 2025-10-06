El parque Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz ya tiene fecha de apertura para este 2025

Aunque estamos a principios de octubre, ya son muchas las personas que tienen la vista puesta en una de las fechas más esperadas del año: La Navidad. Pero... ¿qué sería de estas fiestas sin el parque navideño más famoso de España?

Sí, hablamos de Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz y... ¡ya tiene fecha de apertura! Concretamente, abrirá sus puertas el 14 de noviembre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026.

Este año vienen cargaditos de novedades, como el espectáculo en el cielo 'El vuelo de Santa', el videomapping en puerta mágica de 'Casca y Nueces', el nuevo show 'El secreto del Grinch' o la nueva exposición de figuras de hielo sobre héroes y villanos de 'Ice Festival'.

Entre las experiencias que puedes encontrar están el Belén a tamaño real más grande de España, la única pista de hielo sobre un lago, atracciones de todo tipo, un "bosque" de estrellas de luces, un mercado navideño, un laberinto mitológico, una noria gigante (con 42 metros de altura), la casa de Papá Noel, fuegos artificiales cada noche y mucho más. Además, también tienen una zona gastronómica con distintos puestos de comida y restaurantes.

Precio de las entradas y horarios

Como cada año, se encuentra en el Recinto Ferial de Torrejón de Ardoz, con más de 100.000 metros cuadrados. Ya puedes reservar las entradas generales, que cuestan desde 4,5 euros (el precio varía según el día seleccionado). Por otro lado, la entrada VIP (que cuesta 55 euros) incluye acceso prioritario sin colas, plaza parking VIP reservada, zona exclusiva de descanso Igloo VIP, Front Stage en los shows, experiencia Ice Festival, Fast Pass en experiencias y atracciones y áreas VIP reservadas en restauración.

Recuerda que la entrada general no incluye las atracciones pero también tienes bonos por valor de 20 euros, 30 euros y 50 euros (con 10 euros de regalo). Los bonos son válidos para toda la temporada y se pueden recargar online.

El día exclusivo para Torrejoneros (que tienen entrada gratis, aunque tienen que adquirirla en la web igualmente) es el 14 de noviembre, los días de la familia son el 20 y 27 de noviembre y el 4, 11, 18 y 25 de diciembre. El horario varía en función del día, suele ser de 16:00 a 23:00 horas o de 16:00 a 00:00 horas.