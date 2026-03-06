GASTRONOMÍA
La mejor tortilla de patatas de Madrid de 2026 está en este restaurante del barrio de Las Letras
La tortilla de patatas vuelve a ser protagonista en Madrid con motivo del Día Mundial de la Tortilla. ACYRE ha elegido ya la mejor de 2026 y el premio ha recaído en un restaurante del barrio de Las Letras, que se ha impuesto a más de una veintena de participantes.
La tortilla de patatas es uno de los platos estrella de la gastronomía española y, aunque siempre nos surge el eterno debate de "con cebolla o sin cebolla" lo cierto es que a los españoles nos gusta en todas sus formas.
Como cada año, ACYRE (Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid) ha convocado el concurso a la Mejor Tortilla de Patatas de Madrid por el Día Mundial de la tortilla (que es el 9 de marzo) y el restaurante ganador de este año está en el barrio de Las Letras.
El ganador de este año ha sido el restaurante Chic By Rosi La Loca (Calle Cádiz, 7) y el chef encargado de su creación ha sido Javier Alfaro. La tortilla destaca por su equilibrio técnico y sabor intenso, se sirve en el restaurante por 12 euros en formato individual.
El segundo puesto ha sido para Taberna Cosme (Duque de Sesto, 25) y tercer lugar ha recaído en Daniel Blázquez, de Bulevar 54 (Juan Bravo, 54). En el certamen participaron más de 20 restaurantes, pero solo 8 llegaron a la final, donde los cocineros debían cocinar sus tortillas ante un jurado experto
Otros de los finalistas han sido: Viviana Caro de Bestial, Jethromar Dacumos de El Parador, María Cecilia Malan de Etiqueta Negra, Javier Pascual de Gran Hotel Inglés y Jorge Baeza de La Savina.
El jurado estaba compuesto por Iván Muñoz, de restaurante Chirón; Aurelio Morales, asesor gastronómico y cocinero de larga carrera en la que ha conseguido una estrella Michelin y dos soles Repsol; Alejandro Oliveira, varias veces ganador del concurso La Mejor Tortilla de Patata de España, y Eduardo Casquero, presidente de ACYRE Madrid.
