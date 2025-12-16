Historia de la Fortaleza de Valença, considerada como la más importante del Alto Minho

Es el momento más que perfecto para poner rumbo al distrito de Viana do Castelo, donde encontramos el municipio portugués de Valença. Allí nos topamos con una de las construcciones más sorprendentes e impresionantes de la zona. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a su fortaleza. ¡Es verdaderamente espectacular!

La Fortaleza de Valença, a través de su historia

Situada en la margen izquierda del río Miño, esta fortificación, situada en la raya portuguesa con España a través de Galicia, se remonta a la época que trascurre entre el siglo XII y el siglo XIII. En sus orígenes, se destinaba a la defensa de la población, pero también a la travesía de aquel tramo del río.

Todo fue mucho más allá en el contexto de la Guerra de Restauración portuguesa, cuando esta Fortaleza de Valença fue enteramente reformada por el francés Miguel de l’Ècole. Así pues, se reconstruyeron los muros con la intención de cercar el perímetro extendido de la villa. Pero no todo queda ahí, puesto que también se erigieron nuevas estructuras abaluartadas, como es el caso de la llamada Coroada, con tres baluartes (Santa Ana, San Jerónimo y Santa Bárbara), así como dos medio-baluartes: San José y San Antonio.

Por si fuera poco, se abrieron nuevos fosos, así como revellines para defender algunas cortinas, contando con siete nuevos baluartes como son Carmo, Esperanza, Lapa, Faro, San Juan, San Francisco y Socorro. Con las primeras obras en marcha, esta construcción resistió a una incursión española al inicio de la guerra de Restauración, aproximadamente en 1643.

Detalle de la Fortaleza de Valença | Imagen de Reis Quarteu, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Cuando todavía las obras seguían su curso, concretamente en 1654, esta construcción cayó en manos españolas, para ser inmediatamente reconquistada por los portugueses bajo el mando del Conde de Castelo Melhor. Las obras finalizaron en 1713, cuando Manuel Pinto de Villalobos, su último arquitecto, la dio por concluida. A finales del siglo XVIII, se reforzaron los muros del Paiol de la Pólvora, así como el Paiol do Açougue (1774).

No podemos dejar de mencionar que, durante la Guerra Peninsular y tras la resistencia local, esta Fortaleza cayó en manos de las tropas napoleónicas, bajo el mando de Soult. Fueron ellos los que ordenaron explotar la Porta do Sol. Además, durante las Guerras Liberales en 1828, se unió al partido liberal durante la Belfastada. La fortaleza fue sitiada por las fuerzas realistas, y se rindió tras nueve días. En 1830, esta construcción fue reconquistada por los liberales con el refuerzo de Charles Napier, reconocido almirante inglés.

Por si fuera poco, esta Fortaleza de Valença es considerada como la fortificación más importante del Alto Minho. A lo largo del siglo XX, ha sido objeto de diversas intervenciones de conservación y restauración. Además, las estructuras que han llegado a la actualidad se encuentran en buen estado de conservación y abiertas al público. Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a esta zona, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta esta construcción para dejarte llevar por su encanto y belleza.