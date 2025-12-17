El barrio de Madrid que tendrá una placa en homenaje a Robe, líder de Extremoduro

En Madrid, la cultura es un pilar fundamental que se promueve activamente para fomentar una sociedad más consciente de su valor. Se ofrecen planes como exposiciones de belenes en Casa de Méxicoo homenajes a figuras musicales que han dejado una huella cultural inmensa, como es el caso de Roberto Iniesta.

Tras el fallecimiento del vocalista de Extremoduro el pasado 10 de diciembre, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido rendirle homenaje colocando una placa conmemorativa en la calle donde la banda ofreció su primer concierto en la capital. La placa se instalará en Carabanchel, en el lugar donde se encontraba la sala Sukursal Rock (calle Vía Carpetana, 145), que ya no existe, pero que albergó aquel histórico debut en 1991. Este homenaje busca poner en valor la contribución musical y artística de Roberto Iniesta y la huella cultural que ha dejado en distintas generaciones.

La iniciativa fue promovida por el partido Más Madrid, que también ha defendido la importancia de estas acciones como una forma de valorar la cultura intangible del país, reconociendo aquello que forma parte de nuestra identidad y del legado cultural español.

"Robe Iniesta no fue solo un músico excepcional, sino también un poeta del rock y uno de los creadores más influyentes de la música española contemporánea", destacó la concejala Pilar Sánchez, durante la presentación de la propuesta.

Además, también han anunciado que rendirá homenaje a Iniesta otorgando su nombre a un centro juvenil en la calle Alfonso Fernández XXIII, también en el distrito de Carabanchel, fortaleciendo así la memoria de su legado entre las nuevas generaciones. Estas acciones reflejan el impacto cultural que Roberto Iniesta y Extremoduro han tenido en España, no solo en la música, sino también en la identidad artística del país.