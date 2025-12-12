La ciudad medieval portuguesa que custodia siglos de historia en su castillo y murallas

Portugal, nuestro país vecino, es un destino ideal por su cercanía con España, pero también por su cultura e historia, que se respira en cada rincón. Visitarlo siempre es un acierto, ya sea para descubrir lugares llenos de historia, como Loulé, con una herencia cultural que se remonta a la época romana, o Trancoso, donde cada calle y cada piedra parecen contar algo diferente.

Trancoso es una de las villas medievales mejor conservadas de Portugal. Su castillo milenario, dominado por la naturaleza, y el cinturón de murallas medievales te trasladan en el tiempo. La villa rebosa historia y leyenda: calles empedradas, castillos, murallas, historias de reyes y antiguas juderías la convierten en un lugar imprescindible para los amantes de la historia.

La aldea acogió a la comunidad judía y fue la cuna de Bandarra, un poeta y profeta zapatero cuya huella cultural aún permanece. Trancoso también fue escenario de bodas y eventos históricos, como la unión del rey Dinis y Santa Isabel de Aragón, que dejó profundas raíces en la ciudad.

Que ver en Troncoso

Entre los lugares que no te puedes perder: las modernas esculturas en piedra del rey Dinis y su esposa, que recuerdan el enlace real, el castillo deTrancoso, construido entre los siglos XII y XIII, con murallas, torres y la imponente Porta da Vila, un arco de medio punto que refleja su carácter defensivo. Recorrerlo es como viajar al pasado, con un paisaje que abraza y realza su monumentalidad.

La Iglesia de São Pedro combina elementos románicos y góticos, con un interior sobrio pero solemne que refleja la importancia espiritual de la villa en la Edad Media. Y la Casa do Gato Preto, ubicada en el sureste del recinto amurallado, conserva la memoria de la comunidad judía expulsada de España en 1492. Sus viviendas se distinguen por tener dos puertas: una grande, para tienda o almacén, y otra pequeña, para entrar a la casa.

La gastronomía de Trancoso es otro tesoro que no puedes dejar de probar. En salado destacan el bacalao y la carne de caza, pilares de la cocina local, mientras que en dulce brillan las "sardinhas doces", un dulce elaborado con huevos, almendra y recubierto de chocolate, que toma la forma de sardinas pero es puro sabor tradicional.