Billete único para viajar por toda España por 60 euros al mes: Qué incluye y qué no

Este 15 de diciembre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que los descuentos en el transporte público van a ser renovados el próximo 2026. Sin embargo, la noticia que más llamaba la atención es la del nuevo billete único para toda España por 60 euros al mes.

Una información que ya adelantó Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, a principios de este año pero que faltaba por ponerle precio, fecha definitiva y saber las condiciones.

Lo que mucha gente se está preguntando es, ¿qué incluye este billete único y qué no? Para empezar, tendrá un precio de 60 euros al mes y 30 euros para los jóvenes menores de 26 años y estará disponible desde el próximo 19 de enero de 2026.

Pero lo más importante que debes saber es que se podrá usar para los trenes de Media Distancia, para Cercanías y para autobuses estatales. Sin embargo, no valdrá para los trenes de Alta Velocidad.

Pero... ¿el metro, tranvía y autobuses de todas las comunidades están incluidos? La respuesta es no. No obstante, el Gobierno espera que las autonomías y ayuntamientos se sumen al proyecto para incluir también los metros, tranvías y autobuses urbanos de su competencia.

Este abono no sustituye a otros billetes

Además, Óscar Puente también ha aclarado que este billete único es un producto más y que no sustituye a otros billetes. Por lo que seguirá siendo posible comprar otros abonos, como por ejemplo, el abono de 20 euros mensuales para todos los Cercanías del país.

Por otro lado, al prorrogarse los descuentos vigentes, también seguirá siendo posible comprar los abonos mensuales de transporte urbano e interurbano y los bonos de 10 viajes seguirán teniendo un 40% de descuento (el 20% financiado por el Estado y el otro 20% por las comunidades o ayuntamientos).