El belén de arena más famoso del mundo está en Canarias: Así puedes visitarlo

Diciembre es época de belenes y son muchas las personas que aprovechan estas fechas para visitar algunos de los más famosos de España. Recientemente, por ejemplo, te hablábamos del belén monumental de Melilla, pero... ¿sabías que en Canarias se encuentra el belén de arena más famoso del mundo?

El Belén de Arena de Las Canteras, referencia internacional del arte efímero navideño y uno de los espacios culturales más visitados de España de la temporada, ha abierto sus puertas celebrando su vigésimo aniversario. Desde 2006, más de 3 millones de personas han recorrido este escenario único frente al Atlántico, convirtiéndolo en una de las imágenes más reconocibles de la Navidad española.

Belén de Arena de Las Canteras | Belén de Arena de Las Canteras

En esta edición, diez esculturas monumentales, de hasta cinco metros de altura y cinceladas sobre 1.500 m² de arena compactada, dan forma a un recorrido gratuito que podrá visitarse hasta el 8 de enero. Participan una decena de escultores internacionales procedentes de Canadá, Estados Unidos, Australia, Irlanda, República Checa y España, junto a destacados artistas locales como Etual Ojeda y Bentejuí Ojeda.

Bajo el lema "Homenaje a Gran Canaria", el Belén combina escenas tradicionales como la Anunciación, los Reyes Magos o el Nacimiento, con paisajes, arquitectura y elementos del imaginario insular inspirados en el modernismo de Néstor Martín-Fernández de la Torre, uno de los artistas más destacados del panorama canario. El resultado es un diálogo entre tradición, identidad canaria y arte contemporáneo en arena.

La imagen del Nacimiento de la edición pasada, creada por la escultora Sue McGrew, ilustra este año el décimo del Sorteo de Navidad del 25 de diciembre, con una tirada de 6 millones de ejemplares que ya se distribuyen en toda España.

En 2024, el Belén de Arena recibió la Bandera de Cultura y Paz, otorgada por la Fundación Artisophia, reconociendo su capacidad para unir arte, tradición y valores sociales.

Además, desde sus inicios, el Belén mantiene un fuerte compromiso solidario: todos los donativos se destinan a comedores sociales de Las Palmas de Gran Canaria.

Aday Rodríguez, director del Belén, destaca: "Este aniversario celebra dos décadas de trabajo colectivo. La calidad de los escultores, el entorno y el apoyo del público han convertido este belén en un símbolo cultural de Canarias y en un referente fuera de nuestras fronteras".

Miguel Rodríguez, fundador del proyecto, subraya la voluntad que ha guiado estos 20 años: "El propósito siempre ha sido mostrar al mundo la capacidad artística de Gran Canaria a través de un lenguaje universal como la arena".

Con motivo del aniversario, desde el 18 de diciembre puede visitarse en el Centro Cultural CICCA la exposición retrospectiva "20 años de Belén de Arena", que recorre la evolución del proyecto a través de fotografías, maquetas y una selección histórica de sus escenas más emblemáticas. La muestra permanecerá abierta desde el 18 de diciembre hasta el 23 de enero.

Fechas y horarios del belén

El Belén permanecerá abierto todos los días hasta el 8 de enero, con entrada gratuita, invitando a residentes y visitantes a disfrutar de un recorrido único donde la Navidad, el arte y la identidad insular se encuentran frente al océano.

Está abierto todos los días de 10:00 a 22:00 horas ininterrumpidamente. Excepto los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero, que será de 10:00 a 20:00 horas.