La maravilla natural de Andalucía que se tiñe de colores en octubre según National Geographic

En el corazón de Córdoba, un tramo del río Guadalquivir de tan solo seis kilómetros conforma un enclave que esconde un paraíso inesperado.

En anteriores artículos hemos recogido la gran belleza que alberga esta provincia de Andalucía, especialmente durante la primavera, época en la que se pueden apreciar en su máximo esplendor sus tan famosos patios.

Sin embargo, otoño es otro momento del año en el que descubrir Córdoba puede traerte grandes sorpresas. Tal y como ha recogido National Geographic con sus siete maravillas naturales para visitar este octubre, Sotos de la Albolafia es una parada a tener en cuenta para los que quieran presenciar un espectáculo único.

Los Sotos se formaron por el material de arrastre que el río deposita en este tramo, configurando un paisaje de lo más peculiar. Este conjunto de islas fluviales, vegetación de ribera y canales de agua ofrece un espectáculo sorprendente a los pies de algunos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad.

Vistas al monumento natural Sotos de la Albolafia, el puente romano y la mezquita catedral de Córdoba | iStock

Declarado Monumento Natural en 2001, los Sotos son un refugio natural en el centro urbano en el que decenas de especies de aves, como garzas reales o martinetes, se dan cita entre álamos, sauces, fresnos tarajes o cañaverales.

Además, este espacio brilla por la histórica noria de la Albolafia, de origen andalusí que se remonta al siglo IX. Su silueta de madera y piedra la han convertido en un símbolo de la arquitectura islámica de la ciudad.

El puente romano y el Molino de la Albolafia en Sotos de la Albolafia, Córdoba | iStock

Con la llegada del otoño, este paisaje se tiñe de los colores tan propios de esta época "como si de un bosque aislado se tratase", resaltan desde National Geographic.