El pueblo de Córdoba que tiene casas desde 25.000 euros y donde puedes irte a vivir

En la provincia de Córdoba hay muchos pueblos que puedes visitar, como por ejemplo, Baena o Iznájar, pero... ¿sabías que hay uno que tiene casas desde 25.000 euros y donde te puedes ir a vivir para ayudar a la despoblación?.

Se trata de Torrecampo y se sitúa al norte de la provincia, en la comarca de Los Pedroches y a una hora de la capital, entre tierras de cereal y dehesas de encinares. Tal y como cuenta el portal Idealista, cuenta con viviendas desde 25.000 euros y se ha convertido en uno de los municipios más atractivos de Andalucía para irse a vivir.

Este pueblo tiene tan solo 1.000 habitantes y "forma parte del proyecto Holapueblo, ideado por AlmaNatura e impulsado por Redeia e IKEA, con el objetivo de fomentar la repoblación de áreas rurales mediante personas que desean hacer realidad sus proyectos de emprendimiento en estas zonas de la España vaciada", asegura el portal anteriormente mencionado.

El pueblo, cuyo mayor atractivo es el sosiego y la tranquilidad, está ubicado en una parte del municipio llana, rodeado de tierras de cultivo. De sus edificios destaca la Iglesia de S. Sebastián, de estilo gótico-mudéjar y la Antigua Posada del Moro, convertida en museo de arte y enseres tradicionales.

Este pueblo cuenta con multitud de servicios, como fibra óptica y wifi, conexión diaria por autobús, farmacia, centro educativo público, instalaciones deportivas, oferta cultural y asociativa y comercios locales como supermercados, carnicerías, panaderías y mucho más.